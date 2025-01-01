Помер Герой з Волині Віталій Лук'янюк

Віталій Лукʼянюк, 1987 року народження, житель села Комарове з Ратнівської громади.



Про це повідомив голова Ратнівської селищної ради Віталій Бірук.



Захисник був курсантом 13 навчальної роти 3 навчального батальйону школи індивідуальної підготовки. Віталій Лукʼянюк помер 16 грудня у відділенні інтенсивної терапії комунального підприємства «Рівненська обласна клінічна лікарня».





У зв'язку зі смертю земляка у громаді оголосили триденну жалобу.



Про день та час прощання з воїном повідомлять додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

