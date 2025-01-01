Помер Герой з Волині Віталій Лук'янюк

Помер Герой з Волині Віталій Лук'янюк
Помер військовослужбовець Віталій Лукʼянюк, 1987 року народження, житель села Комарове з Ратнівської громади.

Про це повідомив голова Ратнівської селищної ради Віталій Бірук.

Захисник був курсантом 13 навчальної роти 3 навчального батальйону школи індивідуальної підготовки. Віталій Лукʼянюк помер 16 грудня у відділенні інтенсивної терапії комунального підприємства «Рівненська обласна клінічна лікарня».
У зв'язку зі смертю земляка у громаді оголосили триденну жалобу.

Про день та час прощання з воїном повідомлять додатково.

