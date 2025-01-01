Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 18 грудня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 18 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 18 грудня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 3-5° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. В другій половині дня місцями слабкий туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 18 грудня
