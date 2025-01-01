У Луцьку просять врятувати Велику синагогу: подробиці

У Луцьку просять відреставрувати Велику синагогу з оборонною вежею, що розташована по вулиці Данила Галицького, 33. Нині культурна пам’ятка знаходиться на межі руйнації та потребує заходів із її збереження.

Відповідний запит озвучив депутат Віктор Галан-Влащук під час засідання 34-тої позачергової сесії Волинської обласної ради, передає "Конкурент".

«Нагадаю, що у 2021 році це приміщення було передане у користування релігійній організації і за цей час синагога перебуває у вкрай незадовільному стані. Стіни будівлі недоглянуті, потребують ремонту, дах протікає. За таких обставин ми втратимо культурну спадщину, бо вона буде зруйнована», – наголосив він.

Синагога входить до складу історико-культурного заповідника «Старий Луцьк». За словами депутата, своїми діями орендар знищує цю історичну пам’ятку.

Депутат попросив вжити необхідні заходи для збереження приміщення луцької Великої синагоги з оборонною вежею.

Шляхом голосування 42 депутати обласної ради підтримали цей запит.

Теги: синагога, реставрація, Луцьк
То для чого передавали у користування, якщо знали, що єврейська громада фінансово неспроможна утримувати пам'ятку !? Хочете під час війни робити ремонт за бюджетні гроші ? Психлікарню виселили з Олицького замку і далі шо ? Поляки за свої гроші відреставрували колегіальний костел, а волинські депутати хочуть з державної казни на синагогу !
Відповісти
Сьогодні, 20:38
