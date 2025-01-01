У Луцьку просять врятувати Велику синагогу: подробиці





Відповідний запит озвучив депутат Віктор Галан-Влащук під час засідання 34-тої позачергової сесії Волинської обласної ради, передає



«Нагадаю, що у 2021 році це приміщення було передане у користування релігійній організації і за цей час синагога перебуває у вкрай незадовільному стані. Стіни будівлі недоглянуті, потребують ремонту, дах протікає. За таких обставин ми втратимо культурну спадщину, бо вона буде зруйнована», – наголосив він.



Синагога входить до складу історико-культурного заповідника «Старий Луцьк». За словами депутата, своїми діями орендар знищує цю історичну пам’ятку.



Депутат попросив вжити необхідні заходи для збереження приміщення луцької Великої синагоги з оборонною вежею.



Шляхом голосування 42 депутати обласної ради підтримали цей запит.

