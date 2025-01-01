Борги за вивезення сміття у місті на Волині перевищили 1,8 мільйона гривень

Станом на 1 грудня 2025 року заборгованість населення перед комунальним підприємством «Полігон» у Володимирі становить понад 1 мільйон 802 тисячі гривень.Про це повідомляють у підприємстві.Найбільшу частку боргу формують 585 споживачів, які заборгували за послугу вивезення твердих побутових відходів понад 500 гривень. Загальна сума їхніх несплачених рахунків перевищує 1 мільйон 16 тисяч гривень.У КП «Полігон» наголошують, що систематична несплата може мати серйозні наслідки. У разі звернення до суду виконавча служба має право блокувати банківські рахунки боржників. Один із таких випадків нещодавно зафіксували на підприємстві: через борг понад 7 тисяч гривень родині заблокували всі банківські картки, і лише після повного погашення заборгованості доступ до коштів було відновлено.Також у підприємстві застерігають, що відмова від оплати послуги може призвести до припинення вивезення сміття, а несанкціоноване його скидання тягне за собою штрафи — від 340 до 1360 гривень для фізичних осіб та до 1700 гривень для суб’єктів господарювання.Борги населення негативно впливають на роботу КП «Полігон», зокрема унеможливлюють оновлення контейнерних майданчиків, закупівлю спецтехніки, пального та запчастин.У разі фінансових труднощів споживачам радять звертатися до підприємства для оформлення реструктуризації боргу. У КП «Полігон» зазначають, що відкриті до діалогу, однак у випадку ігнорування платежів матеріали передаватимуться до суду.