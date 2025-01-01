У Франції відбулися обшуки у колишнього генпрокурора України Піскуна, - ЗМІ

У Франції правоохоронці сьогодні, 17 грудня, провели обшуки у колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, обшуки проводили за запитом Державного бюро розслідувань.

Джерела уточнили, що під час обшуків у французької сторони виникли підстави для затримання Піскуна.

Вони додали, що більш докладні деталі будуть відомі згодом.

Чутки у ЗМІ

Нагадаємо, раніше українські ЗМІ з посиланням на власні джерела писали, що обшуки у Піскуна відбуваються нібито через те, що його підозрюють в отриманні неправомірної вигоди для закриття справи про умисне вбивство, у якій фігурантом був олігарх Ігор Коломойський.

Святослав Піскун

Святослав Піскун - український юрист і політик. Народився 8 березня 1959 року в Бердичеві Житомирської області.

Він тричі обіймав посаду генерального прокурора України в різні періоди: 2002-2003, 2004-2005 і 2007 року. Піскун також є генерал-лейтенантом податкової міліції, державним радником юстиції 1-го класу і колишнім народним депутатом України.

Під час своєї кар'єри на посаді генпрокурора Піскун був залучений до кількох резонансних справ і політичних конфліктів. Його звільняли і повертали на посаду через суди, а рішення про його звільнення 2007 року були пізніше визнані незаконними Київським окружним адміністративним судом.

Після роботи генпрокурором Піскун залишався активним у політиці та правовій сфері. У 2020 році його призначили радником генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, але незабаром він пішов із цієї посади.


Теги: Піскун, обшуки
