На Волині під час пожежі будинку загинув його власник





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



9 грудня о 22:55 до служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення в одному з будинків міста Нововолинська.



На місце події оперативно прибули рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Працюючи у складі ланки газодимозахисної служби, вони локалізували та ліквідували пожежу о 23:16.



Під час проведення розвідки всередині будинку рятувальники виявили тіло власника, 1959 року народження.



Причиною пожежі стало порушення правил безпеки під час експлуатації печі.

