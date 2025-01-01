На Волині під час пожежі будинку загинув його власник

Під час пожежі у Нововолинську загинув власник будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

9 грудня о 22:55 до служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення в одному з будинків міста Нововолинська.

На місце події оперативно прибули рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Працюючи у складі ланки газодимозахисної служби, вони локалізували та ліквідували пожежу о 23:16.

Під час проведення розвідки всередині будинку рятувальники виявили тіло власника, 1959 року народження.
Причиною пожежі стало порушення правил безпеки під час експлуатації печі.

