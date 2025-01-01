На Волині вантажівка Нацгвардії в'їхала у паркан біля будинку: водій загинув

У селі Сокиричі Ківерцівської громади 10 жовтня вантажівка Національної гвардії України в'їхала у паркан біля приватного будинку. Внаслідок аварії загинув водій, одного з пасажирів ушпиталили.

Про це в коментарі Суспільному розповіла речниця територіального Держбюро розслідувань (ДБР) Софія Лепех-Давидович.

Попередньо, 56-річний водій вантажівки, яка їхала у бік Ківерців, не впорався з керування і в'їхав у бетонну конструкцію паркану. Чоловік загинув на місці ДТП. Його пасажир травмував гомілку.

Зі слів речниці ДБР, за фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 415 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини. Софія Лепех-Давидович додала, що наразі триває експертиза, яка має визначити, чи був водій вантажівки за кермом тверезим.
