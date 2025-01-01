Обстріл Луцька росією: 20 мешканців міста отримають майже 270 тисяч допомоги





У середу, 10 грудня, відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Луцької міської ради, пише



Кошти розподілять між містянами, які подали відповідні заяви та підтвердили втрати документально. Розмір виплат для кожного визначений індивідуально, залежно від обсягу завданих збитків.



Найбільша сума відшкодування — 41 тис. грн, найменша — 282 грн.



Після ухвалення рішення, лучани зможуть завершити відновлення квартир та житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок збройної агресії РФ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

