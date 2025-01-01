Обстріл Луцька росією: 20 мешканців міста отримають майже 270 тисяч допомоги

Обстріл Луцька росією: 20 мешканців міста отримають майже 270 тисяч допомоги
У Луцьку виділили понад 269 тис. гривень допомоги 20 мешканцям міста, чиє майно постраждало від агресії РФ.

У середу, 10 грудня, відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Луцької міської ради, пише misto.media.

Кошти розподілять між містянами, які подали відповідні заяви та підтвердили втрати документально. Розмір виплат для кожного визначений індивідуально, залежно від обсягу завданих збитків.

Найбільша сума відшкодування — 41 тис. грн, найменша — 282 грн.

Після ухвалення рішення, лучани зможуть завершити відновлення квартир та житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок збройної агресії РФ.

