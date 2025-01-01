Аварійне перехрестя: у Луцьку встановили «лежачі поліцейські» та змінили схему руху

У Луцьку на перехресті вулиць Бібліотечна та В’ячеслава Хурсенка у Луцьку внесли зміни в схему організації дорожнього руху.Про це повідомив Луцький міський голова"На аварійному перехресті влаштували засоби заспокоєння руху та змінили схему організації дорожнього руху. Зокрема, на перехресті вулиць Бібліотечна та В’ячеслава Хурсенка внесені зміни у схему організації дорожнього руху. Відтак головною є вулиця Бібліотечна. Також облаштовано засоби заспокоєння руху (4 дорожні пагорби з кожного напрямку на під’їзді до перехрестя)", - йдеться в повідомленні.Мер Луцька зазначив, що такі зміни мають на меті зниження швидкості руху транспортними засобами в житловій забудові для підвищення безпеки на цьому перехресті та зменшення аварійності.