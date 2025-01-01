Засніжило знову в українських містах: де саме
Сьогодні, 14:01
Сьогодні в деяких містах України у різних областях випав сніг. Десь його вже помічали раніше, для інших локацій - він став першим у цьому зимовому сезоні.
Докладніше про ситуацію зі снігом розповідає РБК-Україна.
Вночі суттєво засніжило у Харкові. Синоптики пояснили, що така погода сьогодні зумовлена тим, що в Україну з північного заходу швидко переміщується атмосферний фронт.
Згідно з інформацією прес-служби Харківської міської ради у Telegram, бригади спеціалізованого комунального підприємства (СКП) "Харківзеленбуд" ще вдосвіта почали розчищати сніг на доріжках та алеях.
"Щоб харків'янам зранку було зручно пересуватися містом", - пояснили громадянам і опублікували відповідні кадри.
Про перший сніг повідомили також у Запоріжжі.
На сторінці "Перший Запорізький" у Facebook уточнили, що сніг у місті - невеликий, але "все одно додає трішки новорічного настрою".
"У місті одразу з'являється відчуття зими", - додали автори публікації.
Дивлячись на оприлюднені кадри дійсно можна побачити лапатий сніг, який затримався на землі, рослинах, деревах, тротуарах і будівлях.
Про перший сніг повідомило сьогодні також комунальне підприємство "Рідне місто" Самарівської міської ради Дніпропетровської області.
Зазначається, що сьогодні Самар зустрівся з першими ознаками зими - мокрим снігом і слизькими дорогами, тож комунальники вийшли на чергування і "працюють у штатному зимовому режимі".
Зустрічають зимову погоду у повній готовності й комунальники міста Дніпро - зночі чистять сніг на дорогах і тротуарах.
Чимало снігу випало також у Полтаві.
Згідно з інформацією Telegram-каналу "Ми - Полтава", ранок для місцевих мешканців і гостей міста був по-справжньому зимовим.
Що прогнозують синоптики на Волині
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 8-10° тепла.
Що прогнозують синоптики на Волині
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 8-10° тепла.
