На Волині буде утричі менше ліцеїв
На Волині напрацювали мережу закладів середньої освіти. Через два роки не в усіх громадах будуть ліцеї.

Про це пише misto.media.

Про що йдеться

Освітні заклади перебувають на етапі реформування. До 1 вересня 2027 року в області має бути остаточно сформована освітня мережа, де ліцеї будуть відокремленими закладами.

Волинська обласна рада готується затвердити план формування мережі закладів уже в грудні. Проєкт рішення розглянули депутати профільної освітньої комісії у вівторок, 9 грудня.

Якою буде мережа

Станом на 2025 рік на Волині було 269 ліцеїв. Але з 2027 року таких закладів не буде, їх або понизять у ступені, або додадуть до назви прикметник «академічний».

У 2024 році в області пропонували створити 93 академічні ліцеї. Але згодом список скоротили.

Наразі, згідно з проєктом рішення, перспективна мережа повинна скласти 75 академічних ліцеїв та 4 спеціалізовані заклади освіти. Із 54 територіальних громад на території 14 ліцеїв не буде.

Утім, в майбутньому територіальні громади зможуть коригувати мережу, якщо там буде достатня кількість учнів та якщо вони зможуть фінансово забезпечити роботу цих закладів.

Де діятимуть академічні ліцеї

Володимирський район

Володимирська громада:

Володимирський спортивний ліцей Волинської обласної ради;

ліцей імені Олександра Цинкаловського.

Затурцівська громада:

опорний заклад загальної середньої освіти «Затурцівський ліцей ім. В. К. Липинського».

Зимнівська громада:

опорний ліцей с. Зимне.

Іваничівська громада:

ліцей № 1 селища Іваничі.

Локачинська громада:

опорний заклад загальної середньої освіти «Локачинський ліцей».

Нововолинська громада:

Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради;

Нововолинський ліцей № 8.

Павлівська громада:

Павлівський ліцей.

Камінь-Каширський район

Камінь-Каширська громада:

опорний заклад загальної середньої освіти «Камінь-Каширський ліцей № 1 ім. Євгена Шабліовського»;

заклад загальної середньої освіти «Камінь-Каширський ліцей» № 2;

опорний заклад загальної середньої освіти «Черченський ліцей»;

заклад загальної середньої освіти «Видертський ліцей»;

заклад загальної середньої освіти «Броницький ліцей»;

заклад загальної середньої освіти «Полицівський ліцей»;

заклад загальної середньої освіти «Житнівський ліцей»;

опорний заклад загальної середньої освіти «Раково-Ліський ліцей».

Любешівська громада:

опорний заклад загальної середньої освіти «Любешівський ліцей».

Маневицька громада:

Маневицький ліцей № 2;

Маневицький ліцей № 1 імені Героя України Андрія Снітка;

опорний заклад загальної середньої освіти «Цмінівський ліцей».

Прилісненська громада:

опорний заклад загальної середньої освіти «Прилісненський ліцей Прилісненської сільської ради Волинської області».

Сошичненська громада:

ліцей с. Нуйно.

Ковельський район

Велимченська громада:

Велимченський ліцей.

Вишнівська громада:

опорний заклад «Вишнівський ліцей».

Голобська громада:

Голобський ліцей.

Головненська громада:

Головненський ліцей.

Дубечненська громада:

ліцей с. Дубечне.

Заболоттівська громада:

Заболоттівський ліцей.

Забродівська громада:

Річицький ліцей;

Видраницький ліцей.

Ковельська громада:

ліцей № 3 імені Лесі Українки м. Ковеля;

ліцей імені Олени Пчілки м. Ковеля.

Люблинецька громада:

Люблинецький ліцей Волинської обласної ради.

Любомльська громада:

Любомльський ліцей № 2.

Ратнівська громада:

опорний заклад освіти «Ратнівський ліцей № 1 імені Героя України Едуарда Камардіна Ратнівської селищної ради».

Самарівська громада:

опорний заклад загальної середньої освіти «Самарівський ліцей імені Петра Штика Самарівської сільської ради Ковельського району Волинської області».

Старовижівська громада:

Старовижівський ліцей.

Турійська громада:

опорний заклад «Турійський ліцей».

Шацька громада:

опорний заклад «Шацький ліцей».

Луцький район

Берестечківська громада:

Берестечківський ліцей.

Боратинська громада:

Боратинський ліцей Боратинської сільської ради

Городищенська громада:

Сенкевичівський ліцей.

Горохівська громада:

Горохівський ліцей № 1 ім. І. Я. Франка;

Горохівський ліцей № 2.

Ківерцівська громада:

Ківерцівський ліцей № 3;

Ківерцівський ліцей № 4.

Колківська громада:

опорний заклад «Колківський ліцей».

Луцька громада:

Луцький ліцей № 1;

Луцький ліцей № 2;

Луцький ліцей № 4 імені Модеста Левицького;

Луцький ліцей № 5;

Луцький інституційний ліцей № 8;

Луцький ліцей № 9;

Луцький ліцей № 10;

Луцький ліцей № 11;

Луцький ліцей № 14;

Луцький ліцей № 15;

Луцький ліцей № 18;

Луцький ліцей № 21;

Луцький ліцей № 22;

Луцький ліцей № 23;

Луцький ліцей № 24;

Луцький ліцей № 25;

Луцький ліцей № 26;

Луцький ліцей № 27;

Луцький ліцей № 28;

Заборольський ліцей № 32;

Княгининівський ліцей № 34;

Княгининівський ліцей Волинської обласної ради;

Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради;

Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.

Мар’янівська громада:

Мар’янівський ліцей.

Олицька громада:

опорний заклад освіти «Олицький ліцей Олицької селищної ради».

Підгайцівська громада:

Підгайцівський ліцей.

Рожищенська громада:

Рожищенський ліцей № 4;

опорний заклад загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей № 3».

Торчинська громада:

опорний заклад загальної середньої освіти «Торчинський ліцей Торчинської селищної ради».

Цуманська громада:

Цуманський ліцей.

Де не буде ліцеїв

На території 14 громад академічних ліцеїв не буде:

у Володимирському районі у Литовезькій, Оваднівській, Поромівській та Устилузькій громадах;

у Ковельському районі у Велицькій, Дубівській, Колодяжненській, Луківській, Поворській, Рівненській, Сереховичівській та Смідинській громадах;

У Луцькому районі у Доросинівській та Копачівській громадах.

Шкільна реформа

З 2027 року діти після закінчення девʼятого класу зможуть продовжити навчання:

в академічному ліцеї;

в закладі професійної / фахової передвищої освіти.

Саме тоді в старшу школу перейдуть діти, які у 2018 році пішли в перший клас і почали навчатися за програмою НУШ. До цього часу в громадах мають створити академічні ліцеї замість загальних середніх шкіл.

Навчання у 10–12 класах цих ліцеїв буде іншим, аніж зараз. Класи матимуть окремі профілі, а діти зможуть обирати предмети, які вони вивчатимуть (але обов’язкові дисципліни, з яких складають ЗНО / НМТ, будуть). З 2027 року дітей зараховуватимуть до ліцеїв за результатами іспитів.

Ще до вересня 2024 року в Україні мала бути сформована мережа закладів освіти, але на Волині її досі не затвердили. Торік план у сесійній раді депутати облради повернули на доопрацювання.


