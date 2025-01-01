На Волині буде утричі менше ліцеїв





Освітні заклади перебувають на етапі реформування. До 1 вересня 2027 року в області має бути остаточно сформована освітня мережа, де ліцеї будуть відокремленими закладами.



Волинська обласна рада готується затвердити план формування мережі закладів уже в грудні. Проєкт рішення розглянули депутати профільної освітньої комісії у вівторок, 9 грудня.



Якою буде мережа



Станом на 2025 рік на Волині було 269 ліцеїв. Але з 2027 року таких закладів не буде, їх або понизять у ступені, або додадуть до назви прикметник «академічний».



У 2024 році в області пропонували створити 93 академічні ліцеї. Але згодом список скоротили.



Наразі, згідно з проєктом рішення, перспективна мережа повинна скласти 75 академічних ліцеїв та 4 спеціалізовані заклади освіти. Із 54 територіальних громад на території 14 ліцеїв не буде.



Утім, в майбутньому територіальні громади зможуть коригувати мережу, якщо там буде достатня кількість учнів та якщо вони зможуть фінансово забезпечити роботу цих закладів.



Де діятимуть академічні ліцеї



Володимирський район



Володимирська громада:



Володимирський спортивний ліцей Волинської обласної ради;



ліцей імені Олександра Цинкаловського.



Затурцівська громада:



опорний заклад загальної середньої освіти «Затурцівський ліцей ім. В. К. Липинського».



Зимнівська громада:



опорний ліцей с. Зимне.



Іваничівська громада:



ліцей № 1 селища Іваничі.



Локачинська громада:



опорний заклад загальної середньої освіти «Локачинський ліцей».



Нововолинська громада:



Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради;



Нововолинський ліцей № 8.



Павлівська громада:



Павлівський ліцей.



Камінь-Каширський район



Камінь-Каширська громада:



опорний заклад загальної середньої освіти «Камінь-Каширський ліцей № 1 ім. Євгена Шабліовського»;



заклад загальної середньої освіти «Камінь-Каширський ліцей» № 2;



опорний заклад загальної середньої освіти «Черченський ліцей»;



заклад загальної середньої освіти «Видертський ліцей»;



заклад загальної середньої освіти «Броницький ліцей»;



заклад загальної середньої освіти «Полицівський ліцей»;



заклад загальної середньої освіти «Житнівський ліцей»;



опорний заклад загальної середньої освіти «Раково-Ліський ліцей».



Любешівська громада:



опорний заклад загальної середньої освіти «Любешівський ліцей».



Маневицька громада:



Маневицький ліцей № 2;



Маневицький ліцей № 1 імені Героя України Андрія Снітка;



опорний заклад загальної середньої освіти «Цмінівський ліцей».



Прилісненська громада:



опорний заклад загальної середньої освіти «Прилісненський ліцей Прилісненської сільської ради Волинської області».



Сошичненська громада:



ліцей с. Нуйно.



Ковельський район



Велимченська громада:



Велимченський ліцей.



Вишнівська громада:



опорний заклад «Вишнівський ліцей».



Голобська громада:



Голобський ліцей.



Головненська громада:



Головненський ліцей.



Дубечненська громада:



ліцей с. Дубечне.



Заболоттівська громада:



Заболоттівський ліцей.



Забродівська громада:



Річицький ліцей;



Видраницький ліцей.



Ковельська громада:



ліцей № 3 імені Лесі Українки м. Ковеля;



ліцей імені Олени Пчілки м. Ковеля.



Люблинецька громада:



Люблинецький ліцей Волинської обласної ради.



Любомльська громада:



Любомльський ліцей № 2.



Ратнівська громада:



опорний заклад освіти «Ратнівський ліцей № 1 імені Героя України Едуарда Камардіна Ратнівської селищної ради».



Самарівська громада:



опорний заклад загальної середньої освіти «Самарівський ліцей імені Петра Штика Самарівської сільської ради Ковельського району Волинської області».



Старовижівська громада:



Старовижівський ліцей.



Турійська громада:



опорний заклад «Турійський ліцей».



Шацька громада:



опорний заклад «Шацький ліцей».



Луцький район



Берестечківська громада:



Берестечківський ліцей.



Боратинська громада:



Боратинський ліцей Боратинської сільської ради



Городищенська громада:



Сенкевичівський ліцей.



Горохівська громада:



Горохівський ліцей № 1 ім. І. Я. Франка;



Горохівський ліцей № 2.



Ківерцівська громада:



Ківерцівський ліцей № 3;



Ківерцівський ліцей № 4.



Колківська громада:



опорний заклад «Колківський ліцей».



Луцька громада:



Луцький ліцей № 1;



Луцький ліцей № 2;



Луцький ліцей № 4 імені Модеста Левицького;



Луцький ліцей № 5;



Луцький інституційний ліцей № 8;



Луцький ліцей № 9;



Луцький ліцей № 10;



Луцький ліцей № 11;



Луцький ліцей № 14;



Луцький ліцей № 15;



Луцький ліцей № 18;



Луцький ліцей № 21;



Луцький ліцей № 22;



Луцький ліцей № 23;



Луцький ліцей № 24;



Луцький ліцей № 25;



Луцький ліцей № 26;



Луцький ліцей № 27;



Луцький ліцей № 28;



Заборольський ліцей № 32;



Княгининівський ліцей № 34;



Княгининівський ліцей Волинської обласної ради;



Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради;



Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.



Мар’янівська громада:



Мар’янівський ліцей.



Олицька громада:



опорний заклад освіти «Олицький ліцей Олицької селищної ради».



Підгайцівська громада:



Підгайцівський ліцей.



Рожищенська громада:



Рожищенський ліцей № 4;



опорний заклад загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей № 3».



Торчинська громада:



опорний заклад загальної середньої освіти «Торчинський ліцей Торчинської селищної ради».



Цуманська громада:



Цуманський ліцей.



Де не буде ліцеїв



На території 14 громад академічних ліцеїв не буде:



у Володимирському районі у Литовезькій, Оваднівській, Поромівській та Устилузькій громадах;



у Ковельському районі у Велицькій, Дубівській, Колодяжненській, Луківській, Поворській, Рівненській, Сереховичівській та Смідинській громадах;



У Луцькому районі у Доросинівській та Копачівській громадах.



Шкільна реформа



З 2027 року діти після закінчення девʼятого класу зможуть продовжити навчання:



в академічному ліцеї;



в закладі професійної / фахової передвищої освіти.



Саме тоді в старшу школу перейдуть діти, які у 2018 році пішли в перший клас і почали навчатися за програмою НУШ. До цього часу в громадах мають створити академічні ліцеї замість загальних середніх шкіл.



Навчання у 10–12 класах цих ліцеїв буде іншим, аніж зараз. Класи матимуть окремі профілі, а діти зможуть обирати предмети, які вони вивчатимуть (але обов’язкові дисципліни, з яких складають ЗНО / НМТ, будуть). З 2027 року дітей зараховуватимуть до ліцеїв за результатами іспитів.



Ще до вересня 2024 року в Україні мала бути сформована мережа закладів освіти, але на Волині її досі не затвердили. Торік план у сесійній раді депутати облради повернули на доопрацювання.





