На Волині буде утричі менше ліцеїв
Сьогодні, 13:09
На Волині напрацювали мережу закладів середньої освіти. Через два роки не в усіх громадах будуть ліцеї.
Про це пише misto.media.
Про що йдеться
Освітні заклади перебувають на етапі реформування. До 1 вересня 2027 року в області має бути остаточно сформована освітня мережа, де ліцеї будуть відокремленими закладами.
Волинська обласна рада готується затвердити план формування мережі закладів уже в грудні. Проєкт рішення розглянули депутати профільної освітньої комісії у вівторок, 9 грудня.
Якою буде мережа
Станом на 2025 рік на Волині було 269 ліцеїв. Але з 2027 року таких закладів не буде, їх або понизять у ступені, або додадуть до назви прикметник «академічний».
У 2024 році в області пропонували створити 93 академічні ліцеї. Але згодом список скоротили.
Наразі, згідно з проєктом рішення, перспективна мережа повинна скласти 75 академічних ліцеїв та 4 спеціалізовані заклади освіти. Із 54 територіальних громад на території 14 ліцеїв не буде.
Утім, в майбутньому територіальні громади зможуть коригувати мережу, якщо там буде достатня кількість учнів та якщо вони зможуть фінансово забезпечити роботу цих закладів.
Де діятимуть академічні ліцеї
Володимирський район
Володимирська громада:
Володимирський спортивний ліцей Волинської обласної ради;
ліцей імені Олександра Цинкаловського.
Затурцівська громада:
опорний заклад загальної середньої освіти «Затурцівський ліцей ім. В. К. Липинського».
Зимнівська громада:
опорний ліцей с. Зимне.
Іваничівська громада:
ліцей № 1 селища Іваничі.
Локачинська громада:
опорний заклад загальної середньої освіти «Локачинський ліцей».
Нововолинська громада:
Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради;
Нововолинський ліцей № 8.
Павлівська громада:
Павлівський ліцей.
Камінь-Каширський район
Камінь-Каширська громада:
опорний заклад загальної середньої освіти «Камінь-Каширський ліцей № 1 ім. Євгена Шабліовського»;
заклад загальної середньої освіти «Камінь-Каширський ліцей» № 2;
опорний заклад загальної середньої освіти «Черченський ліцей»;
заклад загальної середньої освіти «Видертський ліцей»;
заклад загальної середньої освіти «Броницький ліцей»;
заклад загальної середньої освіти «Полицівський ліцей»;
заклад загальної середньої освіти «Житнівський ліцей»;
опорний заклад загальної середньої освіти «Раково-Ліський ліцей».
Любешівська громада:
опорний заклад загальної середньої освіти «Любешівський ліцей».
Маневицька громада:
Маневицький ліцей № 2;
Маневицький ліцей № 1 імені Героя України Андрія Снітка;
опорний заклад загальної середньої освіти «Цмінівський ліцей».
Прилісненська громада:
опорний заклад загальної середньої освіти «Прилісненський ліцей Прилісненської сільської ради Волинської області».
Сошичненська громада:
ліцей с. Нуйно.
Ковельський район
Велимченська громада:
Велимченський ліцей.
Вишнівська громада:
опорний заклад «Вишнівський ліцей».
Голобська громада:
Голобський ліцей.
Головненська громада:
Головненський ліцей.
Дубечненська громада:
ліцей с. Дубечне.
Заболоттівська громада:
Заболоттівський ліцей.
Забродівська громада:
Річицький ліцей;
Видраницький ліцей.
Ковельська громада:
ліцей № 3 імені Лесі Українки м. Ковеля;
ліцей імені Олени Пчілки м. Ковеля.
Люблинецька громада:
Люблинецький ліцей Волинської обласної ради.
Любомльська громада:
Любомльський ліцей № 2.
Ратнівська громада:
опорний заклад освіти «Ратнівський ліцей № 1 імені Героя України Едуарда Камардіна Ратнівської селищної ради».
Самарівська громада:
опорний заклад загальної середньої освіти «Самарівський ліцей імені Петра Штика Самарівської сільської ради Ковельського району Волинської області».
Старовижівська громада:
Старовижівський ліцей.
Турійська громада:
опорний заклад «Турійський ліцей».
Шацька громада:
опорний заклад «Шацький ліцей».
Луцький район
Берестечківська громада:
Берестечківський ліцей.
Боратинська громада:
Боратинський ліцей Боратинської сільської ради
Городищенська громада:
Сенкевичівський ліцей.
Горохівська громада:
Горохівський ліцей № 1 ім. І. Я. Франка;
Горохівський ліцей № 2.
Ківерцівська громада:
Ківерцівський ліцей № 3;
Ківерцівський ліцей № 4.
Колківська громада:
опорний заклад «Колківський ліцей».
Луцька громада:
Луцький ліцей № 1;
Луцький ліцей № 2;
Луцький ліцей № 4 імені Модеста Левицького;
Луцький ліцей № 5;
Луцький інституційний ліцей № 8;
Луцький ліцей № 9;
Луцький ліцей № 10;
Луцький ліцей № 11;
Луцький ліцей № 14;
Луцький ліцей № 15;
Луцький ліцей № 18;
Луцький ліцей № 21;
Луцький ліцей № 22;
Луцький ліцей № 23;
Луцький ліцей № 24;
Луцький ліцей № 25;
Луцький ліцей № 26;
Луцький ліцей № 27;
Луцький ліцей № 28;
Заборольський ліцей № 32;
Княгининівський ліцей № 34;
Княгининівський ліцей Волинської обласної ради;
Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради;
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.
Мар’янівська громада:
Мар’янівський ліцей.
Олицька громада:
опорний заклад освіти «Олицький ліцей Олицької селищної ради».
Підгайцівська громада:
Підгайцівський ліцей.
Рожищенська громада:
Рожищенський ліцей № 4;
опорний заклад загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей № 3».
Торчинська громада:
опорний заклад загальної середньої освіти «Торчинський ліцей Торчинської селищної ради».
Цуманська громада:
Цуманський ліцей.
Де не буде ліцеїв
На території 14 громад академічних ліцеїв не буде:
у Володимирському районі у Литовезькій, Оваднівській, Поромівській та Устилузькій громадах;
у Ковельському районі у Велицькій, Дубівській, Колодяжненській, Луківській, Поворській, Рівненській, Сереховичівській та Смідинській громадах;
У Луцькому районі у Доросинівській та Копачівській громадах.
Шкільна реформа
З 2027 року діти після закінчення девʼятого класу зможуть продовжити навчання:
в академічному ліцеї;
в закладі професійної / фахової передвищої освіти.
Саме тоді в старшу школу перейдуть діти, які у 2018 році пішли в перший клас і почали навчатися за програмою НУШ. До цього часу в громадах мають створити академічні ліцеї замість загальних середніх шкіл.
Навчання у 10–12 класах цих ліцеїв буде іншим, аніж зараз. Класи матимуть окремі профілі, а діти зможуть обирати предмети, які вони вивчатимуть (але обов’язкові дисципліни, з яких складають ЗНО / НМТ, будуть). З 2027 року дітей зараховуватимуть до ліцеїв за результатами іспитів.
Ще до вересня 2024 року в Україні мала бути сформована мережа закладів освіти, але на Волині її досі не затвердили. Торік план у сесійній раді депутати облради повернули на доопрацювання.
