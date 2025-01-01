Опублікували ефектні кадри роботи важкої артилерії луцької бригади НГУ





Про це військова частина повідомляє у телеграмі.



«Ми — той сталевий кулак, що ламає бетон укріплень і змушує ворога притискатися до землі. У будь-яку погоду та за будь-яких умов ми ведемо розмову з ворогом мовою, яку він розуміє без додаткових пояснень — мовою великих калібрів», - зазначили у «Любарті».





Важка артилерія луцької 20-ї бригади оперативного призначення «Любарт» Нацгвардії — це математика, помножена на швидкість.Про це військова частина повідомляє у телеграмі.«Ми — той сталевий кулак, що ламає бетон укріплень і змушує ворога притискатися до землі. У будь-яку погоду та за будь-яких умов ми ведемо розмову з ворогом мовою, яку він розуміє без додаткових пояснень — мовою великих калібрів», - зазначили у «Любарті».

