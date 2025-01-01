СБУ арештувала в Одеському порту судно «тіньового» флоту рф

Працівники СБУ затримали і арештували в Одесі іноземне судно, яке входило до «тіньового» флоту росії і незаконно перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.За матеріалами справи, власник цього корабля знаходився під санкціями РНБО, а для обходу обмежувальних заходів регулярно змінював назву судна та формальних бенефіціарів з третіх країн.Співробітники СБУ викрили підконтрольний рф суховантаж у торговельному порту Одеси, куди він прибув під прапором африканської країни, щоб вивезти партію сталевих труб.Встановлено, що напередодні повномасштабної війни судно щонайменше сім разів причалювало до Севастополя для нелегально експорту агропродукції в інтересах рф.Наприкінці січня 2021 року суховантаж нелегально вивіз з українського півострова майже 7 тис. тонн зерна до північної Африки.Під час затримання корабля на його борту знаходились капітан та ще 16 членів екіпажу – всі громадяни декількох країн Близького Сходу.Під час обшуку на судні виявлено плани рейсів, лоцманські картки, картографічні матеріали та журнали перевірки радіозв’язку із доказами незаконного заходу у порти тимчасово окупованих територій України.Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України:▪ ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);▪ ч. 1 ст. 111 (державна зрада);▪ ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил);▪ чч. 2, 3 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).За матеріалами Служби безпеки на судно накладено арешт для подальшої передачі до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в АР Крим та Одеській області спільно з Держприкордонслужбою за процесуального керівництва Прокуратури в АР Крим та м. Севастополі.