Стало відомо, що буде у Луцьку на місці колишнього автозаводу «Богдан»





Це буде один із найбільших і найсучасніших бізнес-просторів, що з’явилися в Луцьку за останні роки, переконує керівник проєкту Neo Sky Микола Романюк, пише



Він зазначив, що попередньо відкрити новий бізнес-центр планують у вересні 2026 року.



Загальна площа реконструйованої будівлі — приблизно 6 300 м². Роботи здійснює будівельна компанія «Єврохолдінг».



Станом на початок грудня триває підготовчий етап:



- працюють над концепцією;



- розробляють дизайн;



- займаються плануванням приміщень;



- формують документацію.



Концепція



У команді кажуть, що майбутній Neo Sky має стати місцем, де працювати зручно, а всі необхідні послуги «під рукою».



«Концепція передбачає створення сучасного бізнес-центру змішаного формату. Це буде простір, продуманий до деталей — від інженерії до зон відпочинку», — додав Микола Романюк.



Що буде всередині



- сучасні офіси;



- ресторан з лаунж-зоною;



- медичні центри та стоматологічні кабінети;



- простори здоров’я та краси;



- на перших поверхах — супермаркет, аптека, кав’ярня, магазини та сервісні центри.



Як змінять територію навколо



Команда Neo Sky планує зробити простір не лише сучасним, а й зручним для щоденних відвідувачів.



На території облаштують:



- близько 120 паркомісць;



- велопарковки;



- електрозарядні станції;



- пандуси та адаптивні рішення для маломобільних людей;



- озеленення та ландшафтний дизайн;



- сквер для відпочинку;



- нове мощення та благоустрій.



До слова, адміністративну будівлю автозаводу не зноситимуть. Там планують повністю оновити фасад і комунікації, адаптуючи простір до сучасних стандартів бізнес-центрів.



Фасад уже оновлюють, тож мешканці Луцька уже можуть помічати перші зміни зовні, додають у компанії.



Як Neo Sky вплине на економіку Луцька



Автозавод розташований в активному районі, де вже діють чимало компаній.



Вулиця Рівненська має потужний трафік і з’єднує місто з основними автомагістралями. Поруч — нові житлові комплекси, зокрема ЖК «Атлант».



«Це місце, де зможуть активно розвиватися бізнеси. А розвиток бізнесу — це нові робочі місця», — каже керівник проєкту.

