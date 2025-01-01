Стало відомо, що буде у Луцьку на місці колишнього автозаводу «Богдан»
Сьогодні, 14:41
Колишній автозавод «Богдан» на вул. Рівненській отримує друге життя. Будівлю реконструюють під сучасний бізнес-центр Neo Sky. Приміщення поєднає офіси, сервіси, медичні центри та магазини.
Це буде один із найбільших і найсучасніших бізнес-просторів, що з’явилися в Луцьку за останні роки, переконує керівник проєкту Neo Sky Микола Романюк, пише misto.media.
Він зазначив, що попередньо відкрити новий бізнес-центр планують у вересні 2026 року.
Загальна площа реконструйованої будівлі — приблизно 6 300 м². Роботи здійснює будівельна компанія «Єврохолдінг».
Станом на початок грудня триває підготовчий етап:
- працюють над концепцією;
- розробляють дизайн;
- займаються плануванням приміщень;
- формують документацію.
Концепція
У команді кажуть, що майбутній Neo Sky має стати місцем, де працювати зручно, а всі необхідні послуги «під рукою».
«Концепція передбачає створення сучасного бізнес-центру змішаного формату. Це буде простір, продуманий до деталей — від інженерії до зон відпочинку», — додав Микола Романюк.
Що буде всередині
- сучасні офіси;
- ресторан з лаунж-зоною;
- медичні центри та стоматологічні кабінети;
- простори здоров’я та краси;
- на перших поверхах — супермаркет, аптека, кав’ярня, магазини та сервісні центри.
Як змінять територію навколо
Команда Neo Sky планує зробити простір не лише сучасним, а й зручним для щоденних відвідувачів.
На території облаштують:
- близько 120 паркомісць;
- велопарковки;
- електрозарядні станції;
- пандуси та адаптивні рішення для маломобільних людей;
- озеленення та ландшафтний дизайн;
- сквер для відпочинку;
- нове мощення та благоустрій.
До слова, адміністративну будівлю автозаводу не зноситимуть. Там планують повністю оновити фасад і комунікації, адаптуючи простір до сучасних стандартів бізнес-центрів.
Фасад уже оновлюють, тож мешканці Луцька уже можуть помічати перші зміни зовні, додають у компанії.
Як Neo Sky вплине на економіку Луцька
Автозавод розташований в активному районі, де вже діють чимало компаній.
Вулиця Рівненська має потужний трафік і з’єднує місто з основними автомагістралями. Поруч — нові житлові комплекси, зокрема ЖК «Атлант».
«Це місце, де зможуть активно розвиватися бізнеси. А розвиток бізнесу — це нові робочі місця», — каже керівник проєкту.
Коментарі 2
120 паркомісць ? буде новий бомжатник яровиця
унікальний ідіотизм... обладнання, технологічна лінія автозаводу (хоч і не нова) - під час війни - бізнес центр...
