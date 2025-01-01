Стало відомо, що буде у Луцьку на місці колишнього автозаводу «Богдан»

Колишній автозавод «Богдан» на вул. Рівненській отримує друге життя. Будівлю реконструюють під сучасний бізнес-центр Neo Sky. Приміщення поєднає офіси, сервіси, медичні центри та магазини.

Це буде один із найбільших і найсучасніших бізнес-просторів, що з’явилися в Луцьку за останні роки, переконує керівник проєкту Neo Sky Микола Романюк, пише misto.media.

Він зазначив, що попередньо відкрити новий бізнес-центр планують у вересні 2026 року.

Загальна площа реконструйованої будівлі — приблизно 6 300 м². Роботи здійснює будівельна компанія «Єврохолдінг».

Станом на початок грудня триває підготовчий етап:

- працюють над концепцією;

- розробляють дизайн;

- займаються плануванням приміщень;

- формують документацію.

Концепція

У команді кажуть, що майбутній Neo Sky має стати місцем, де працювати зручно, а всі необхідні послуги «під рукою».

«Концепція передбачає створення сучасного бізнес-центру змішаного формату. Це буде простір, продуманий до деталей — від інженерії до зон відпочинку», — додав Микола Романюк.

Що буде всередині

- сучасні офіси;

- ресторан з лаунж-зоною;

- медичні центри та стоматологічні кабінети;

- простори здоров’я та краси;

- на перших поверхах — супермаркет, аптека, кав’ярня, магазини та сервісні центри.

Як змінять територію навколо

Команда Neo Sky планує зробити простір не лише сучасним, а й зручним для щоденних відвідувачів.

На території облаштують:

- близько 120 паркомісць;

- велопарковки;

- електрозарядні станції;

- пандуси та адаптивні рішення для маломобільних людей;

- озеленення та ландшафтний дизайн;

- сквер для відпочинку;

- нове мощення та благоустрій.

До слова, адміністративну будівлю автозаводу не зноситимуть. Там планують повністю оновити фасад і комунікації, адаптуючи простір до сучасних стандартів бізнес-центрів.

Фасад уже оновлюють, тож мешканці Луцька уже можуть помічати перші зміни зовні, додають у компанії.

Як Neo Sky вплине на економіку Луцька

Автозавод розташований в активному районі, де вже діють чимало компаній.

Вулиця Рівненська має потужний трафік і з’єднує місто з основними автомагістралями. Поруч — нові житлові комплекси, зокрема ЖК «Атлант».

«Це місце, де зможуть активно розвиватися бізнеси. А розвиток бізнесу — це нові робочі місця», — каже керівник проєкту.

120 паркомісць ? буде новий бомжатник яровиця
Відповісти
унікальний ідіотизм... обладнання, технологічна лінія автозаводу (хоч і не нова) - під час війни - бізнес центр...
Відповісти
