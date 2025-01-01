Раннє бронювання: як зекономити на відпочинку в Болгарії у 2026 році
Сьогодні, 17:10
У період повномасштабної війни особливо важливо піклуватися про своє здоров’я та дозволяти собі позитивні емоції. Один із найкращих способів відновити сили та моральний ресурс — відпочинок біля теплого моря. Подорожі допомагають перезавантажитися та знайти енергію, необхідну для життя попри всі виклики.
Це особливо актуально для дітей — їхнє дитинство не ставить війну «на паузу». На щастя, можливості для доступного та якісного відпочинку все ще є.
Туристичне агентство «Венера-Тур», офіс якого працює у Луцьку на проспекті Перемоги, 15, пропонує подорожі до багатьох країн: Єгипту, Туреччини, Греції, Чорногорії.
Та одним із найпопулярніших і найдоступніших напрямків залишається Болгарія. І на це є кілька причин:
це найближчий іноземний морський курорт для українців;
широкий вибір готелів «на будь-який гаманець» за системою All Inclusive;
тепле Чорне море та доглянуті піщані пляжі;
практично відсутній мовний бар’єр;
якісний сервіс, сучасні готелі, смачна кухня та активна анімація.
Ще одна перевага — зручний доїзд. «Венера-Тур» організовує поїздки з виїздом із Луцька великими комфортабельними автобусами.
Останніми роками ціни на подорожі стрімко зростають. Інфляція в Україні накладається на інфляційні процеси по всьому світу — послуги дорожчають як у гривні, так і у валюті.
Проте є спосіб відпочити якісно та при цьому зекономити — раннє бронювання.
Раннє бронювання має низку вагомих плюсів:
Раннє бронювання — це можливість обрати найкращий варіант, тоді як у сезон часто доводиться брати те, що залишилося.
Спершу потрібно визначитися з датами та бажаним готелем. Менеджери «Венера-Тур» підберуть варіанти, перевірені особисто командою та їхніми туристами — адже інтернет-відгуки не завжди об’єктивні.
Детально ознайомитися з готелями та цінами можна онлайн:
https://venera-tour.com.ua/bolgaria
Далі турист сплачує 10–30% вартості туру (залежно від туроператора) — і залишається лише безтурботно чекати літа. Усі оновлення, новини та інструкції менеджери надсилають самостійно.
«Венера-Тур» — це команда досвідчених фахівців із 9-річним досвідом роботи у сфері туризму. Понад 5000 перевірених готелів, особистий досвід і постійний супровід 24/7 роблять подорож комфортною та безпечною.
Менеджери не просто бронюють тури — вони супроводжують клієнтів на кожному етапі, щоб відпочинок був легким і приємним.
Бронюй тур уже зараз — і насолоджуйся сонячною Болгарією влітку 2026 року!
Телефон для довідок +380667005430
Або залиште запит на підбір туру на сайті https://venera-tour.com.ua
*реклама
