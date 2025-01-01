Син космонавта Каденюка міг скоїти самогубство: деталі від поліції
Сьогодні, 18:37
Поліція Києва сьогодні, 10 грудня, вранці виявила мертвим 41-річного чоловіка в його квартирі. Його смерть розслідують як самогубство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції в Києві.
Правоохоронці не називають ім'я чоловіка, але, за інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про Дмитра Каденюка - сина першого космонавта незалежної України.
Як зазначили в поліції, тіло чоловіка з ножовими пораненнями виявила його мати. На місце події направили слідчих, криміналістів, оперативних працівників та судово-медичного експерта. Вони провели першочергові слідчі дії, проаналізували відео з камер спостереження та опитали свідків.
Поліцейські встановили, що на момент трагедії двері до квартири були зачинені, слідів злому не виявлено. При цьому знаряддя вбивства - ніж - загиблий тримав у себе в руці. Мешканці будинку розповіли, що жодного шуму або звуків боротьби не чули.
Під час розслідування з'ясувалося, що в загиблого тривалий час були депресивні розлади, що відбивалося на його поведінці. Напередодні ввечері в чоловіка стався черговий нервовий зрив.
"За вказаним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з додатковою позначкою "самогубство", - додав він.
Тіло загиблого вже направили на судово-медичну експертизу, щоб встановити остаточну причину смерті.
Смерть Дмитра Каденюка
Нагадаємо, кілька годин тому джерела РБК-Україна повідомили про те, що Дмитра Каденюка знайшли мертвим. Його тіло знайшли біля вхідних дверей, на ньому були численні порізи.
При цьому загиблий тримав у своїх руках ніж.
Співрозмовники видання уточнювали, що характер порізів більше нагадував боротьбу, а не самогубство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції в Києві.
Правоохоронці не називають ім'я чоловіка, але, за інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про Дмитра Каденюка - сина першого космонавта незалежної України.
Як зазначили в поліції, тіло чоловіка з ножовими пораненнями виявила його мати. На місце події направили слідчих, криміналістів, оперативних працівників та судово-медичного експерта. Вони провели першочергові слідчі дії, проаналізували відео з камер спостереження та опитали свідків.
Поліцейські встановили, що на момент трагедії двері до квартири були зачинені, слідів злому не виявлено. При цьому знаряддя вбивства - ніж - загиблий тримав у себе в руці. Мешканці будинку розповіли, що жодного шуму або звуків боротьби не чули.
Під час розслідування з'ясувалося, що в загиблого тривалий час були депресивні розлади, що відбивалося на його поведінці. Напередодні ввечері в чоловіка стався черговий нервовий зрив.
"За вказаним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з додатковою позначкою "самогубство", - додав він.
Тіло загиблого вже направили на судово-медичну експертизу, щоб встановити остаточну причину смерті.
Смерть Дмитра Каденюка
Нагадаємо, кілька годин тому джерела РБК-Україна повідомили про те, що Дмитра Каденюка знайшли мертвим. Його тіло знайшли біля вхідних дверей, на ньому були численні порізи.
При цьому загиблий тримав у своїх руках ніж.
Співрозмовники видання уточнювали, що характер порізів більше нагадував боротьбу, а не самогубство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Син космонавта Каденюка міг скоїти самогубство: деталі від поліції
Сьогодні, 18:37
На Волині під час пожежі будинку загинув його власник
Сьогодні, 17:03