Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 11 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 11 грудня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 7-9° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла.

