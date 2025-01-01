Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 11 грудня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 11 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 11 грудня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 7-9° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла.

