Понад мільйон гривень у Луцьку виділили бізнесу, що постраждав від атаки РФ

Понад мільйон гривень отримають луцькі підприємці, бізнес яких постраждав унаслідок російської агресії.

У середу, 10 грудня, відповідне рішення розглянув виконавчий комітет Луцької міської ради, передає misto.media.

Згідно з проєктом рішення, 8 місцевих підприємств отримають компенсацію з фонду підтримки підприємництва Луцької міської територіальної громади.

Йдеться про:

ТОВ «Лукор Сервіс» — 200 тис. грн;

ПАТ «Луцькавтодор» — 60 тис. 450 грн;

ТОВ «Рент Кепітал» — 100 тис. грн;

ФОП Слободян Володимир Ярославович — 100 тис. грн;

ФОП Гриб Вадим Андрійович — 82 тис. 240 грн;

ФОП Токарчук Віктор Сергійович — 261 тис. 470 грн;

ФОП Бондарець Станіслав Григорович — 200 тис. грн;

ФОП Андрейчук Павло Якович — 40 тис. 680 грн.

Йдеться про бізнес, що зазнав руйнувань і пошкоджень приміщень через масовані ракетні удари та ворожі обстріли громади 6 червня, 9 липня та 12 липня цього року.

Для кожного з них сума формується залежно від обсягу збитків, зокрема від 40 тис. до 200 тис. гривень.

Для функціонування бізнесу підприємці:

усунуть першочергові нагальні пошкодження;

проведуть невідкладні ремонтні роботи;

закуплять необхідні будівельні матеріали.

