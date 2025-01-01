Понад мільйон гривень у Луцьку виділили бізнесу, що постраждав від атаки РФ





У середу, 10 грудня, відповідне рішення розглянув виконавчий комітет Луцької міської ради, передає



Згідно з проєктом рішення, 8 місцевих підприємств отримають компенсацію з фонду підтримки підприємництва Луцької міської територіальної громади.



Йдеться про:



ТОВ «Лукор Сервіс» — 200 тис. грн;



ПАТ «Луцькавтодор» — 60 тис. 450 грн;



ТОВ «Рент Кепітал» — 100 тис. грн;



ФОП Слободян Володимир Ярославович — 100 тис. грн;



ФОП Гриб Вадим Андрійович — 82 тис. 240 грн;



ФОП Токарчук Віктор Сергійович — 261 тис. 470 грн;



ФОП Бондарець Станіслав Григорович — 200 тис. грн;



ФОП Андрейчук Павло Якович — 40 тис. 680 грн.



Йдеться про бізнес, що зазнав руйнувань і пошкоджень приміщень через масовані ракетні удари та ворожі обстріли громади 6 червня, 9 липня та 12 липня цього року.



Для кожного з них сума формується залежно від обсягу збитків, зокрема від 40 тис. до 200 тис. гривень.



Для функціонування бізнесу підприємці:



усунуть першочергові нагальні пошкодження;



проведуть невідкладні ремонтні роботи;



закуплять необхідні будівельні матеріали.

