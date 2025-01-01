Понад мільйон гривень у Луцьку виділили бізнесу, що постраждав від атаки РФ
Сьогодні, 21:15
Понад мільйон гривень отримають луцькі підприємці, бізнес яких постраждав унаслідок російської агресії.
У середу, 10 грудня, відповідне рішення розглянув виконавчий комітет Луцької міської ради, передає misto.media.
Згідно з проєктом рішення, 8 місцевих підприємств отримають компенсацію з фонду підтримки підприємництва Луцької міської територіальної громади.
Йдеться про:
ТОВ «Лукор Сервіс» — 200 тис. грн;
ПАТ «Луцькавтодор» — 60 тис. 450 грн;
ТОВ «Рент Кепітал» — 100 тис. грн;
ФОП Слободян Володимир Ярославович — 100 тис. грн;
ФОП Гриб Вадим Андрійович — 82 тис. 240 грн;
ФОП Токарчук Віктор Сергійович — 261 тис. 470 грн;
ФОП Бондарець Станіслав Григорович — 200 тис. грн;
ФОП Андрейчук Павло Якович — 40 тис. 680 грн.
Йдеться про бізнес, що зазнав руйнувань і пошкоджень приміщень через масовані ракетні удари та ворожі обстріли громади 6 червня, 9 липня та 12 липня цього року.
Для кожного з них сума формується залежно від обсягу збитків, зокрема від 40 тис. до 200 тис. гривень.
Для функціонування бізнесу підприємці:
усунуть першочергові нагальні пошкодження;
проведуть невідкладні ремонтні роботи;
закуплять необхідні будівельні матеріали.
