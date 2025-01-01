Ще один автомобіль на передову передала Боратинська громада

Вчора, 9 грудня, на території Боратинського ліцею відбулася передача автомобіля на потреби ЗСУ.Про це повідомили у Боратинській громаді.Як зазначили у громаді, транспортний засіб придбаний за кошти, які були зібрані у межах благодійного фестивалю «РідFest», який цієї осені відбувся в селі Боратин.«Хочу подякувати вам, діти, вашим батькам, людям бізнесу, бабусям і дідусям - усім, хто підтримав цю ініціативу. Я був приємно здивований, коли в короткі терміни вдалося зібрати необхідну суму та знайти автомобіль. Ця машина для нашого підрозділу вкрай необхідна. Вона допоможе в роботі й забезпечить виконання важливих завдань», - з подякою до всіх, хто долучився до збору коштів звернувся військовослужбовець"Продовжуймо допомагати заради спільної Перемоги!" - підкреслили у громаді.