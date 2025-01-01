Коштів немає: у громаді на Волині призупинили харчуванння школярів





Про це пише



Харчування забезпечувало ТОВ «РАМЕДАС Україна», з яким управління соціального захисту Камінь-Каширської РДА уклало договір 15 вересня.



В управлінні соціального захисту пояснили: «Закінчилися кошти, тому наразі дітей не харчуватимуть. Ми оголошували закупівлю з очікуваною вартістю 17 млн 330 тис. грн. Але грошей немає. Очікуємо прийняття постанови у 2026 році».



Наразі невідомо, коли буде відновлено забезпечення школярів гарячими обідами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 11 грудня школярів у всіх закладах освіти Любешівської громади та району тимчасово не харчуватимуть. Причина – вичерпання фінансового ресурсу, передбаченого на організацію гарячих обідів.Про це пише «Нове життя» – новини Любешівщини.Харчування забезпечувало ТОВ «РАМЕДАС Україна», з яким управління соціального захисту Камінь-Каширської РДА уклало договір 15 вересня.В управлінні соціального захисту пояснили: «Закінчилися кошти, тому наразі дітей не харчуватимуть. Ми оголошували закупівлю з очікуваною вартістю 17 млн 330 тис. грн. Але грошей немає. Очікуємо прийняття постанови у 2026 році».Наразі невідомо, коли буде відновлено забезпечення школярів гарячими обідами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію