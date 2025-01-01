На Волині продають колишні корівники за 5 мільйонів
Сьогодні, 22:12
На Ковельщині продають приміщення колишніх корівників під склади чи виробництво.
Така інформація вказана в оголошенні на популярному маркетплейсі OLX, передає ВСН.
Приміщення розташоване за 300 метрів до житловх будинків у селі Білин. В оголошенні вказано, що будівлі міцні, а загальна площа становить 1821 квадратних метрів. Об'єкт має зручний під'їзд для вантажного транспорту. Поруч з приміщенням є велика територія, яка підходить для розширення або організації додаткових майданчиків. Також проведено електрику.
В оголошені продавець зазначив, що приміщення підійде під склади, виробництва, майстернб чи склади.
Вартість — 5 069 276 гривень або 120 000 доларів.
