Волинський військовий, який просився на лікування, відсидить п'ять років за СЗЧ





Про це йдеться у вироку суду, - пишуть



Під час мобілізації 4 квітня 2022 року Миколу Р. призвали на військову службу. Втім, 22 листопада 2022 року старший солдат залишив район виконання бойових завдань у Дніпропетровській області, не отримавши дозволу командира. До 24 лютого 2025-го він перебував удома на Волині.



Дії кваліфікували за ч. 5 ст. 407 КК України (самовільне залишення місця служби військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану).



На суді чоловік визнав, що пішов без дозволу командування через незадовільний стан здоров'я, не дочекавшись розгляду рапорта про направлення на лікування. Мовляв, під час виконання бойового завдання отримав контузію.



Далі звернувся до майора та сержанта військової частини з рапортом про направлення на медобстеження, однак останні його не прийняли. За словами чоловіка, із частини прибув у воєнний госпіталь у Луцьку, але там відмовили в госпіталізації, мотивуючи відсутністю направлення. Після цього йому повідомили про те, що військова частина, до якої він зарахований, перебуває у Бахмуті, і що він може їхати додому. Чоловік заявив, що не переховувався, номер не змінював, повідомив про своє місце перебування.



У січні 2025 року волинянина зупинили поліцейські за керування транспортним засобом із ознаками алкогольного сп'яніння. Після того він отримав направлення на ВЛК, за результатами якої визнаний придатним для служби в ТЦК, ВВНЗ тощо.



Свідком виступив офіцер військової частини, вказавши, що обвинувачений не відповідав на дзвінки, коли його шукали. А ще зазначив, що військовослужбовець мав би звернутися із рапортом до взводного або ротного, які, за погодженням медичної служби, звертаються із клопотанням до командира батальйону.



Суд врахував, що злочин є тяжким і скоєним навмисне. Тож Микола Р. отримав п'ять років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційній інстанції.

