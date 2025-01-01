Верховна Рада ухвалила закон, який має пришвидшити інтернет





Про це йдеться у картці законопроєкту №12094 на сайті парламенту та повідомили у Мінцифри, пише



Що зміниться?



Швидкість інтернету стане обов’язковим показником якості зв’язку. Для швидкості інтернету встановлять фіксовану кількість мегабіт на секунду, а мобільні оператори надаватимуть послуги в межах цього стандарту.



Українці самостійно зможуть перевіряти якість мобільного інтернету через смартфони. Інформація про якість та швидкість передаватиметься до регулятора сфери НКЕК для аналізу. Це допоможе визначати слабкі місця мережі та оперативно реагувати на проблеми. Про систему моніторингу якості мобільного інтернету повідомимо згодом.



Мораторій на перевірку виконання умов ліцензій буде скасований. У Мінцифри кажуть, що це стимулюватиме операторів будувати базові станції в сільській місцевості, щоб зменшити зони без зв’язку.



Національний роумінг працюватиме й після завершення воєнного стану. Українці зможуть надалі користуватися мережами інших операторів, щоб мати звʼязок у кризових ситуаціях.



У Мінцифри повідомляли, що повноцінний запуск технології 5G в Україні відкладено до завершення воєнного стану. Однак тестування заплановано у трьох містах — Львові, Харкові та Бородянці. Раніше зазначалося, що тестування мережі зв’язку 5G можуть проводити в Києві та Одесі, якщо обладнання не впливатиме на роботу військових.

