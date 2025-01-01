У Луцьку п'яний водій наїхав на шлагбаум та втік з місця події
Сьогодні, 16:41
У Луцьку інспектори оперативно встановили водія, який здійснив наїзд на шлагбаум і залишив місце пригоди.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора у Луцьку патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася у дворі одного з житлових будинків.
Заявниця повідомила, що невідомий автомобіль здійснив наїзд на шлагбаум і покинув місце події.
Інспектори оперативно прибули на місце та, завдяки швидким і злагодженим діям, встановили особу водія й його місцезнаходження.
Під час спілкування з громадянином інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд у встановленому законом порядку чоловік категорично відмовився.
Патрульні склали адміністративні матеріали за:
- ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);
- ст. 122-4 (Залишення місця вчинення ДТП);
- ч. 4 ст. 130 (Вживання алкогольних напоїв водієм після дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.
