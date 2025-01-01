Луцьк у скорботі: попрощалися з Героями Ігорем Грабком та Андрієм Жуком

Сьогодні, 4 листопада, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбулось прощання з двома полеглими на війні військовослужбовцямитаПро це повідомили у Луцькій міській раді.Грабко Ігор Вʼячеславович (30.09.1978 року народження) загинув 28 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.Жук Андрій Миколайович (05.01.1985 року народження) загинув 25 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Малі Щербаки Запорізької області.Віддати шану захисникам, помолитися за упокій душі та провести воїнів в останню дорогу разом з родинами, друзями та громадою прийшла заступник міського голови Ірина Чебелюк.Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі поблизу села Гаразджа.