Луцьк у скорботі: попрощалися з Героями Ігорем Грабком та Андрієм Жуком

Сьогодні, 4 листопада, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбулось прощання з двома полеглими на війні військовослужбовцями Ігорем Грабком та Андрієм Жуком.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Грабко Ігор Вʼячеславович (30.09.1978 року народження) загинув 28 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.

Жук Андрій Миколайович (05.01.1985 року народження) загинув 25 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Малі Щербаки Запорізької області.

Віддати шану захисникам, помолитися за упокій душі та провести воїнів в останню дорогу разом з родинами, друзями та громадою прийшла заступник міського голови Ірина Чебелюк.
Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі поблизу села Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
