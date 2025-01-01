На Волині п'яний 30-річний водій з небезпечним вантажем з'їхав у кювет
Сьогодні, 15:08
Поблизу Ковеля нетверезий водій вантажівки з’їхав у кювет.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Сьогодні близько 10-ї години патрульні отримали повідомлення про ДТП на автодорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин.
Інспектори встановили, що водій вантажівки Volvo з напівпричепом, який перевозив небезпечний вантаж, не впорався з керуванням і з’їхав у кювет", - йдеться в повідомленні.
Під час спілкування з 39-річним кермувальником поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер показав 2,36 проміле. З результатом водій не погодився, однак від огляду в медичному закладі також відмовився.
На щастя, у результаті автопригоди ніхто не постраждав, вантаж не пошкоджено, проте автомобіль зазнав механічних ушкоджень.
На водія патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.
