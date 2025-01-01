На Волині викрили незаконну «тютюнову фабрику». ВІДЕО
Сьогодні, 14:50
На Волині викрили масштабний тютюновий бізнес: вилучили майже тонну сировини та готових цигарок.
Про це 4 листопада повідомили в Західному управлінні Держприкордонслужби.
Троє мешканців Ковельського району намагалися заробити на незаконному тютюні, але їхню діяльність викрили оперативники Волинського прикордонного загону, за підтримки підрозділу кримінального аналізу, разом з Бюро економічної безпеки.
На території домоволодіння 45-річного чоловіка правоохоронці виявили цілу «тютюнову фабрику». В ході санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 680 кілограмів листя тютюну, 45 кіло подрібненої рослини, майже 12 тисяч готових цигарок, понад 35 тисяч гільз для їх виробництва, 7 станків для обробки й фасування, 3 - для подрібнення тютюну, а також чорнові записи ведення незаконного бізнесу.
Попередня вартість вилученого становить більш як півмільйона гривень.
Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. ч. 1, 2 ст. 204 Кримінального кодексу України. Обвинувальні акти у трьох кримінальних провадженнях скеровано до суду.
