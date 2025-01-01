Через недолік димаря на Волині спалахнув житловий будинок
Сьогодні, 13:30
У селі Крижівка на Волині через недолік конструкції димаря пічного опалення спалахнув житловий будинок.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Учора, 3 листопада, о 02:13 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Крижівка Рожищенської громади.
На місце події були скеровані рятувальники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Рожище.
Вже 0 02:40 вогнеборці за допомогою водяного ствола ліквідували займання.
Постраждалих немає.
Причина події - недолік конструкції димаря пічного опалення.
