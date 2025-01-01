Через недолік димаря на Волині спалахнув житловий будинок

спалахнув житловий будинок.



Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.



Учора, 3 листопада, о 02:13 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Крижівка Рожищенської громади.



На місце події були скеровані рятувальники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Рожище.



Вже 0 02:40 вогнеборці за допомогою водяного ствола ліквідували займання.



Постраждалих немає.



Причина події - недолік конструкції димаря пічного опалення.





У селі Крижівка на Волині через недолік конструкції димаря пічного опаленняПро це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.Учора, 3 листопада, о 02:13 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Крижівка Рожищенської громади.На місце події були скеровані рятувальники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Рожище.Вже 0 02:40 вогнеборці за допомогою водяного ствола ліквідували займання.Постраждалих немає.Причина події - недолік конструкції димаря пічного опалення.

