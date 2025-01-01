Через недолік димаря на Волині спалахнув житловий будинок

Через недолік димаря на Волині спалахнув житловий будинок
У селі Крижівка на Волині через недолік конструкції димаря пічного опалення спалахнув житловий будинок.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Учора, 3 листопада, о 02:13 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Крижівка Рожищенської громади.

На місце події були скеровані рятувальники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Рожище.

Вже 0 02:40 вогнеборці за допомогою водяного ствола ліквідували займання.

Постраждалих немає.

Причина події - недолік конструкції димаря пічного опалення.


