Мистецтво має говорити про війну: театральний анонс у Луцьку на 7 – 9 листопада
Сьогодні, 13:07
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на показ вистав.
Цього тижня на сцені театру глядачі спостерігатимуть філософські і сповнені пригод вистави. Захоплюватимуться сценічною мовою акторів, їхньою майстерністю, проживатимуть справжню авантюрну історію.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 7 до 9 листопада.
Мистецтво має говорити про війну, а головне – розповідати більше таких історій, як ця: правдивих, світлих, сповнених боротьби та надії.
У п’ятницю, 7 листопада, о 18:00 на камерній сцені – прем’єра драматичної хроніки надії «У пошуках Афіни» Дарини Гребенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година (без антракту).
Знайти та врятувати собаку з окупації в той час, коли син перебуває у російському полоні, а власне здоров'я потребує агресивних хіміотерапій – Наталя стала символом надії, сили та незламності, коли світ довідався її історію з новин. Про те, як це було, чого вартувало і чим закінчилися усі ці випробування – і розповість ця п'єса.
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
Що станеться, якщо один номер готелю стане центром абсолютно неймовірних подій?
У суботу ввечері, 8 листопада, о 17:00 на основній сцені – комедія на дві дії «Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)» Рея Куні. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).
Ця постановка про хаос, курйозні непорозуміння та шалені пригоди в елітному готелі. Герої плутаються у секретах, інтригах і комічних ситуаціях, доводячи, що у світі етикету і розкоші сміх – універсальний ключ до порозуміння.
Коли коза влаштовує переполох, сміх і музика йдуть поруч!
У неділю, 9 листопада, о 12:00 на основній сцені – комічна опера на дві дії «Коза-дереза» Миколи Лисенка. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Вистава поєднує українські народні мотиви та дотепну сюжетну лінію. Історія про хитру козу, її пустощі та кумедні пригоди, які не залишать байдужими ні дітей, ні дорослих.
У театрі нагадують: після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».
Кохання, інтриги та музика – усе змішалося в одному селі!
У неділю ввечері, 9 листопада, о 17:00 – комедія на дві дії «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Основна сцена. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Історія про сватання, хитрощі та кумедні пригоди селян, де кожен намагається влаштувати своє щастя. Легка, дотепна і музично насичена історія, яка подарує гарний настрій усій родині.
