Мистецтво має говорити про війну: театральний анонс у Луцьку на 7 – 9 листопада

Мистецтво має говорити про війну: театральний анонс у Луцьку на 7 – 9 листопада
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на показ вистав.

Цього тижня на сцені театру глядачі спостерігатимуть філософські і сповнені пригод вистави. Захоплюватимуться сценічною мовою акторів, їхньою майстерністю, проживатимуть справжню авантюрну історію.

Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 7 до 9 листопада.

Мистецтво має говорити про війну, а головне – розповідати більше таких історій, як ця: правдивих, світлих, сповнених боротьби та надії.

У п’ятницю, 7 листопада, о 18:00 на камерній сцені – прем’єра драматичної хроніки надії «У пошуках Афіни» Дарини Гребенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година (без антракту).

Знайти та врятувати собаку з окупації в той час, коли син перебуває у російському полоні, а власне здоров'я потребує агресивних хіміотерапій – Наталя стала символом надії, сили та незламності, коли світ довідався її історію з новин. Про те, як це було, чого вартувало і чим закінчилися усі ці випробування – і розповість ця п'єса.
Мистецтво має говорити про війну: театральний анонс у Луцьку на 7 – 9 листопада

Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.

Що станеться, якщо один номер готелю стане центром абсолютно неймовірних подій?

У суботу ввечері, 8 листопада, о 17:00 на основній сцені – комедія на дві дії «Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)» Рея Куні. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).

Ця постановка про хаос, курйозні непорозуміння та шалені пригоди в елітному готелі. Герої плутаються у секретах, інтригах і комічних ситуаціях, доводячи, що у світі етикету і розкоші сміх – універсальний ключ до порозуміння.
Мистецтво має говорити про війну: театральний анонс у Луцьку на 7 – 9 листопада

Коли коза влаштовує переполох, сміх і музика йдуть поруч!

У неділю, 9 листопада, о 12:00 на основній сцені – комічна опера на дві дії «Коза-дереза» Миколи Лисенка. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).

Вистава поєднує українські народні мотиви та дотепну сюжетну лінію. Історія про хитру козу, її пустощі та кумедні пригоди, які не залишать байдужими ні дітей, ні дорослих.

У театрі нагадують: після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».
Мистецтво має говорити про війну: театральний анонс у Луцьку на 7 – 9 листопада

Кохання, інтриги та музика – усе змішалося в одному селі!

У неділю ввечері, 9 листопада, о 17:00 комедія на дві дії «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Основна сцена. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).

Історія про сватання, хитрощі та кумедні пригоди селян, де кожен намагається влаштувати своє щастя. Легка, дотепна і музично насичена історія, яка подарує гарний настрій усій родині.
Мистецтво має говорити про війну: театральний анонс у Луцьку на 7 – 9 листопада

Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:
☑️ YouTube
☑️ Facebook
☑️ Іnstagram
☑️ Viber
☑️ Telegram
☑️ TikTok
☑️ LinkedIn


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, театр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через недолік димаря на Волині спалахнув житловий будинок
Сьогодні, 13:30
Мистецтво має говорити про війну: театральний анонс у Луцьку на 7 – 9 листопада
Сьогодні, 13:07
24-річний волинянин викрав мікроавтобус з чужого двору
Сьогодні, 12:27
Експорт російського газу в Європу обвалився до мінімумів за понад 50 років
Сьогодні, 12:02
На Волині патрульні зловили «шумахерів» на Mercedes і BMW
Сьогодні, 11:44
Медіа
відео
1/8