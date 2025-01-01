Мистецтво має говорити про війну: театральний анонс у Луцьку на 7 – 9 листопада





Цього тижня на сцені театру глядачі спостерігатимуть філософські і сповнені пригод вистави. Захоплюватимуться сценічною мовою акторів, їхньою майстерністю, проживатимуть справжню авантюрну історію.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 7 до 9 листопада.



Мистецтво має говорити про війну, а головне – розповідати більше таких історій, як ця: правдивих, світлих, сповнених боротьби та надії.



У п’ятницю, 7 листопада, о 18:00 на камерній сцені – прем’єра драматичної хроніки надії «У пошуках Афіни» Дарини Гребенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година (без антракту).



Знайти та врятувати собаку з окупації в той час, коли син перебуває у російському полоні, а власне здоров'я потребує агресивних хіміотерапій – Наталя стала символом надії, сили та незламності, коли світ довідався її історію з новин. Про те, як це було, чого вартувало і чим закінчилися усі ці випробування – і розповість ця п'єса.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Що станеться, якщо один номер готелю стане центром абсолютно неймовірних подій?



У суботу ввечері, 8 листопада, о 17:00 на основній сцені – комедія на дві дії «Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)» Рея Куні. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Ця постановка про хаос, курйозні непорозуміння та шалені пригоди в елітному готелі. Герої плутаються у секретах, інтригах і комічних ситуаціях, доводячи, що у світі етикету і розкоші сміх – універсальний ключ до порозуміння.



Коли коза влаштовує переполох, сміх і музика йдуть поруч!



У неділю, 9 листопада, о 12:00 на основній сцені – комічна опера на дві дії «Коза-дереза» Миколи Лисенка. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Вистава поєднує українські народні мотиви та дотепну сюжетну лінію. Історія про хитру козу, її пустощі та кумедні пригоди, які не залишать байдужими ні дітей, ні дорослих.



У театрі нагадують: після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



Кохання, інтриги та музика – усе змішалося в одному селі!



У неділю ввечері, 9 листопада, о 17:00 – комедія на дві дії «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Основна сцена. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Історія про сватання, хитрощі та кумедні пригоди селян, де кожен намагається влаштувати своє щастя. Легка, дотепна і музично насичена історія, яка подарує гарний настрій усій родині.



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

☑️

☑️

☑️

☑️

☑️

☑️

☑️ Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на показ вистав.Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 7 до 9 листопада.У п’ятницю,на камерній сцені –. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година (без антракту).Знайти та врятувати собаку з окупації в той час, коли син перебуває у російському полоні, а власне здоров'я потребує агресивних хіміотерапій –стала символом надії, сили та незламності, коли світ довідався її історію з новин. Про те, як це було, чого вартувало і чим закінчилися усі ці випробування – і розповість ця п'єса.Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру У суботу ввечері,на основній сцені –. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).Ця постановка про хаос, курйозні непорозуміння та шалені пригоди в елітному готелі. Герої плутаються у секретах, інтригах і комічних ситуаціях, доводячи, що у світі етикету і розкоші сміх – універсальний ключ до порозуміння.У неділю,на основній сцені –. Режисер-постановник –. Тривалість – 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Вистава поєднує українські народні мотиви та дотепну сюжетну лінію. Історія про хитру козу, її пустощі та кумедні пригоди, які не залишать байдужими ні дітей, ні дорослих.У театрі нагадують: після казки відбуваєтьсядля двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».У неділю ввечері,, музика. Основна сцена. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Історія про сватання, хитрощі та кумедні пригоди селян, де кожен намагається влаштувати своє щастя. Легка, дотепна і музично насичена історія, яка подарує гарний настрій усій родині.Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ TikTok ☑️ LinkedIn





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію