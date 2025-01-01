24-річний волинянин викрав мікроавтобус з чужого двору
Сьогодні, 12:27
Викрав мікроавтобус із чужого двору: поліцейські швидко встановили зловмисника.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
До поліції Ковельщини у ніч на 3 листопада звернулася 46-річна жителька села Дубечне про те, що напередодні з її подвір’я невідомий викрав автомобіль Renault Master, який власниця залишила незачиненим. Сума завданого збитку - понад 300 тисяч гривень.
На місце події прибула слідчо-оперативна група. Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці менш, ніж за добу встановили особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився 24-річний житель села Ниці Ковельського району.
Зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК України. Викрадений транспортний засіб поліцейські вилучили.
За процесуального керівництва прокуратури, слідчі вже оголосили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування.
