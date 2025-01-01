На Волині патрульні зловили «шумахерів» на Mercedes і BMW
Сьогодні, 11:44
На Волині патрульні продовжують виявляти водіїв, які перевищують встановлені обмеження швидкості.
Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.
Під час вимірювання швидкісного режиму за допомогою приладу TruCam інспектори зупинили водіїв автомобілів Mercedes та двох BMW, які рухалися в населеному пункті зі швидкістю 107 км/год, 114 км/год та 119 км/год.
На порушників патрульні винесли постанови за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 км/год) КУпАП.
«Нагадуємо: у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більш як 50 км/год. Безпека на дорогах залежить від кожного, тож не порушуйте ПДР і не наражайте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху», - зазначили патрульні.
