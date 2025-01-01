У Луцьку прощатимуться з Героєм Вадимом Смірновим

У середу, 5 листопада, об 11:00 відбудеться прощання зу кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.Про це у фейсбуці повідомивСмірнов Вадим Ігорович народився 13 травня 1973 року в Луцьку на Волині. Змалку мав потяг до чоловічих занять і приглядався до того, як батько вправно володіє інструментом, а відтак після закінчення Луцької гімназії №18 вступив до найкращого ПТУ міста, щоб стати першокласним токарем.Після закінчення училища був мобілізований на строкову службу, з якої повернувся з бажанням бути у гроні тих, хто бореться з викликами, щоб рятувати людські життя. Вступив на навчання до Вінницької пожежної школи і згодом, від червня 1993 року - до пожежного загону. За сумлінність, професійність та людяність був призначений командиром відділення НПЧ-32 у Луцьку.У вільний час захоплювався живописом, хист до якого передався від діда та знаходив застосування у виготовленні домашніх меблів, де й проявлялось художнє бачення. Після повномасштабного вторгнення ворога в Україну, змагався між "синівським почуттям відповідальності" за неню , яка народила та якій треба допомога і турбота. і "обов'язком" перед ненькою - Україною, яка кликала до грона захисників.У 2023 році зробив вибір і добровільно доєднався до лав ЗСУ. Пройшов навчання та підготовку у Великій Британії, де отримав позивний "VADU" - Вадим з України. Після повернення, старший солдат Смірнов Вадим Ігорович виконував свій військовий обов'язок у 2-ому штурмовому відділенні 3-ого штурмового взводу військової частини 4945 навідником-оператором. 15.03.2024 року старший солдат Смірнов Вадим Ігорович отримав важке поранення і після тривалої реабілітації повернувся у стрій у 48 ОШБ, обіймав посаду навідника - оператора.А 11 травня 2024 року, виконуючи бойове завдання, прийняв свій останній нерівний бій в населеному пункті Старомайорське Волноваського району Донецької області. Смірнов Вадим Ігорович не поврнувся з бою і понад рік вважався зниклим безвісти.«Вадим назавжди запам'ятається скромним, працьовитим - майстром на всі руки, про які говорять "золоті", людиною, яка обрала в юності шлях тих, хто захищає життя. Подвиг Героїв – великий і вічний», - зазначив Микола Корольчук.