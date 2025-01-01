У Покровську йдуть важкі бої, - ГУР

Силами “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України продовжується операція в одному з важливих з точки зору фронтової логістики районів міста Покровськ Донецької області. Точаться запеклі бої з російськими окупантами.Про це розповіли у розвідці.Після успішної десантної операції до спецпризначенців ГУР, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор та приєднались додаткові сили спецпідрозділу.Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР.Також у цьому секторі виконують бойові завдання і інші спецпідрозділи ГУР МО України, але з метою безпеки особового складу деталі операцій наразі не розкриваються."Триває злагоджена робота разом з усіма складовими Сил безпеки та оборони України", – додали у ГУР.Нещодавно у ГУР спростували заяву російського військового керівництва про нібито знищення українського десанту в районі Покровська.Вчора Зеленський розповів, що у Покровську наразі від 260 до 300 російських військових, зокрема 425-й окремий штурмовий полк.