Митрополит МП поширював російську пропаганду, - СБУ
Сьогодні, 10:35
Працівники СБУ повідомили про підозру митрополиту УПЦ (МП) на Донеччині, який поширював фейки про оборонців України.
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Служба безпеки задокументувала нові злочини з боку настоятеля одного з монастирів УПЦ (МП) на прифронтовій території Донеччини. За матеріалами справи, митрополит публічно заперечував злочини рф та поширював фейки про Сили оборони.
Як встановило розслідування, навесні 2022 року під час літургії клірик заперечував причетність окупантів до масованих обстрілів регіону, коли було пошкоджено декілька місцевих храмів разом із насельниками.
Більше того, фігурант виправдовував збройну агресію рф та розповсюджував дезінформацію про українських захисників, які ведуть безперервні бої з рашистами на східному фронті.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше Служба безпеки вже викрила клірика на несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ. Досудове розслідування за цим епізодом завершено. Матеріали справи скеровано до суду.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
Коментарі 0
