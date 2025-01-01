«Герб нашого ворога знаходиться в кабінеті очільника єпархії. Це абсурд»: історик - про російські символи в Успенському соборі

виявлено речі, які беззаперечно доводять підпорядкування УПЦ МП Російській православній церкві.



Серед них чимало символів ворожої ідеології розповідає Юрій Велінець.



Нагадаємо, 10 жовтня у Володимирі розпочалося виселення представників московського патріархату з Успенського собору. Під час опису майна в єпархіальному управлінні працівники виконавчої служби та громадськість стали свідками знахідок, які викликали широкий резонанс.



Герб ворожої держави в приміщенні єпархії



Історик Юрій Велінець прокоментував виявлені артефакти, зазначивши їхнє символічне значення.



«Це фото чітко демонструє приналежність структури УПЦ, яку подають як українську церкву, але насправді вона є російською процесною церквою в Україні. У кабінеті очільника єпархії виявлено герб колишньої Російської імперії та сучасної Російської Федерації – двоголовий орел, який Росія свого часу запозичила з Візантії в рамках концепції «Третього Риму», – наголошує дослідник.



«Це герб нашого ворога, який знаходиться в кабінеті очільника єпархії в Україні. Це абсурд», – обурюється Велінець.



Портрет монархіста та ксенофоба на стіні



Не менш красномовним виявилося портретне зображення Іоанна Кронштадтського – російського святого часів імперії, якого РПЦ визнала чудотворцем. Однак історична постать цієї людини далека від звичайного уявлення про духовного наставника.



«Іван Кронштадтський входив до радикальної націоналістичної організації під назвою Союз Російського Народу. Він відстоював монархічні, ксенофобські погляди, був надзвичайно лояльний до імператорської влади», — розповідає історик.



Юрій Велінець додав, що цей діяч активно сприяв поширенню російських наративів у церкві та русифікації, ставши одним із основоположників формування російського церковного уявлення в цілому.



Випускники духовного училища в мундирах царської армії



Окрему увагу привернула фотографія випускників Володимир-Волинського духовного училища. На знімку молоді люди одягнені в форму, яка нагадує мундири царської імператорської армії XIX століття.



«Форма частково запозичена від представників царської армії. Здається, ніби сидять представники російської армії XIX століття», – коментує Велінець.



Історик нагадує, що духовні училища УПЦ і РПЦ давно виконують подвійну функцію:



«Вони не стільки формують людей, які говорять про духовні наративи, скільки виховують своєрідних агентів у рясі, які зливають відомості російській церкві про тих чи інших осіб з антиросійськими поглядами. Якщо ти щирий українець – ти вже підпадаєш під цей перелік».



За словами експерта, випускники таких закладів становлять загрозу для української державності, і з ними мають працювати представники спецслужб.



Медалі з георгіївськими стрічками



На одній із фотографій виявлено нагороди, серед яких три хрести, один із них – з георгіївською стрічкою. Хоча деякі намагаються подавати такі символи як «козацькі» чи «хрести козацької слави», насправді це запозичення від Російської імперії.



«Георгіївською стрічкою спочатку нагороджувалися військові чини нижчих рангів, а в сучасній Російській Федерації і в російській церкві – це відзнака серед представників священицького духовенства», – пояснює Велінець.



Така практика, на думку історика, фактично ототожнює церковників із військовими чинами.



«Це говорить про те, що серед священників знаходяться агенти з військової служби, яких нагороджують саме такими відзнаками. Питання лише в тому, чи ці люди є вихідцями з України, чи конкретними вихованцями духовних семінарій Москви, які тепер виконують певну місію в межах України», – резюмує дослідник.



Виявлені артефакти стали черговим доказом того, що УПЦ МП залишається невід'ємною частиною російської системи впливу в Україні. Після завершення процедури опису майна приміщення Успенського собору та єпархіального управління у Володимирі опломбують.



Представники УПЦ МП частково вивезли речі з території собору, залишивши частину в приміщенні регентського училища, яке не підлягало опломбуванню.



Що цьому передувало



11 березня 2025 року Північно-західний апеляційний господарський суд у Рівному остаточно підтвердив рішення про звільнення храму, відхиливши апеляційну скаргу громади.



Священнослужителі храм не залишили, і обласна держадміністрація звернулась до суду. Виконавче провадження щодо релігійної громади відкрили 25 березня 2025 року.



Священники московського патріархату наразі продовжують правити служби в соборі.



В липні 2025 року Верховний Суд України відхилив касаційну скаргу московської церкви щодо Успенського собору у Володимирі. Рішення означає остаточне підтвердження того, що храм належить державі.



Північний апеляційний господарський суд у Києві 7 серпня 2025 року відхилив апеляційну скаргу релігійної громади УПЦ МП щодо Успенського собору у Володимирі. Суд залишив без змін рішення першої інстанції, яке не забороняє державі здійснювати реєстраційні дії з храмом



Нагадаємо, судовий спір почався улітку 2024 року, коли Волинська обласна державна адміністрація не продовжила договір оренди комплексу споруд собору із цією релігійною громадою.



Історичне значення храму:Свято-Успенський кафедральний собор – православний храм у Володимирі, пам'ятка сакральної архітектури XII століття, збудований за часів волинського князя Мстислава II Ізяславича у 1160 році.



Собор Успіння Пресвятої Богородиці – найвеличніша і найдовершеніша будівля в місті Володимир.

Під час опису майна в приміщенні єпархіального управління Успенського собору виявлено речі, які беззаперечно доводять підпорядкування УПЦ МП Російській православній церкві. Серед них чимало символів ворожої ідеології розповідає Район.Володимир доктор філософії з історії, провідний науковий співробітник Нововолинського історичного музею Юрій Велінець. 