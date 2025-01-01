У Луцьку - презентація збірки поетеси та художниці Оксани Грабовської, яка відбуватиметься як музично-театральна вистава
Сьогодні, 16:19
15 жовтня, у середу, о 18.00 відбудеться презентація збірки Оксани Грабовської "БІЛЕ...". Музика. Поезія. Живопис. Звучатимуть музичні, поетичні твори авторки та експонуватиметься її живопис.
Про це повідомили організатори заходу.
Авторка у музичній, поетичній і художній формі створила сюжети, які сприймаються одночасно і як наповнені чудесами легенди, і як історії з життя. Основні теми: Україна. Мова. Війна. Пережиті емоції.
Дійство проходитиме у формі музично-театральної вистави й за участі таких відомих та шанованих українських митців зі Львова: Софії Соловій (сопрано), Юлії Маківничук (фортепіано), Лева Менцінського (скрипка), акторів Національного драматичного театру імені Марії Заньковецької - Наталії Лісової та Владислава Мельниковича.
Подія відбудеться за участі ансамблю «Маски»: Володимира Заціхи (скрипка), Надії Паращук (баян), Смбата Худавердяна (фортепіано) та вокального тріо «Музи»: Ірини Багрій, Христини Цюпер, Анни Гуріної, Мирослава Милайчука (читець).
ДОВІДКОВО
Авторка – Оксана Грабовська. Піаністка, композиторка, поетеса, художниця. Кандидат мистецтвознавства, доцент Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка.
Місце проведення:
Музей Сучасного Українського Мистецтва Корсаків
Вхід - вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили організатори заходу.
Авторка у музичній, поетичній і художній формі створила сюжети, які сприймаються одночасно і як наповнені чудесами легенди, і як історії з життя. Основні теми: Україна. Мова. Війна. Пережиті емоції.
Дійство проходитиме у формі музично-театральної вистави й за участі таких відомих та шанованих українських митців зі Львова: Софії Соловій (сопрано), Юлії Маківничук (фортепіано), Лева Менцінського (скрипка), акторів Національного драматичного театру імені Марії Заньковецької - Наталії Лісової та Владислава Мельниковича.
Подія відбудеться за участі ансамблю «Маски»: Володимира Заціхи (скрипка), Надії Паращук (баян), Смбата Худавердяна (фортепіано) та вокального тріо «Музи»: Ірини Багрій, Христини Цюпер, Анни Гуріної, Мирослава Милайчука (читець).
ДОВІДКОВО
Авторка – Оксана Грабовська. Піаністка, композиторка, поетеса, художниця. Кандидат мистецтвознавства, доцент Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка.
Місце проведення:
Музей Сучасного Українського Мистецтва Корсаків
Вхід - вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
57-річний п'яний волинянин влаштував стрілянину у рідному селі
Сьогодні, 16:30
У Луцьку - презентація збірки поетеси та художниці Оксани Грабовської, яка відбуватиметься як музично-театральна вистава
Сьогодні, 16:19
«Герб нашого ворога знаходиться в кабінеті очільника єпархії. Це абсурд»: історик - про російські символи в Успенському соборі
Сьогодні, 16:00
Лікарі з Канади рятують обличчя поранених військових у Луцьку
Сьогодні, 15:07