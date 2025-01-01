У Луцьку - презентація збірки поетеси та художниці Оксани Грабовської, яка відбуватиметься як музично-театральна вистава

У Луцьку - презентація збірки поетеси та художниці Оксани Грабовської, яка відбуватиметься як музично-театральна вистава
15 жовтня, у середу, о 18.00 відбудеться презентація збірки Оксани Грабовської "БІЛЕ...". Музика. Поезія. Живопис. Звучатимуть музичні, поетичні твори авторки та експонуватиметься її живопис.

Про це повідомили організатори заходу.

Авторка у музичній, поетичній і художній формі створила сюжети, які сприймаються одночасно і як наповнені чудесами легенди, і як історії з життя. Основні теми: Україна. Мова. Війна. Пережиті емоції.

Дійство проходитиме у формі музично-театральної вистави й за участі таких відомих та шанованих українських митців зі Львова: Софії Соловій (сопрано), Юлії Маківничук (фортепіано), Лева Менцінського (скрипка), акторів Національного драматичного театру імені Марії Заньковецької - Наталії Лісової та Владислава Мельниковича.

Подія відбудеться за участі ансамблю «Маски»: Володимира Заціхи (скрипка), Надії Паращук (баян), Смбата Худавердяна (фортепіано) та вокального тріо «Музи»: Ірини Багрій, Христини Цюпер, Анни Гуріної, Мирослава Милайчука (читець).

ДОВІДКОВО

Авторка – Оксана Грабовська. Піаністка, композиторка, поетеса, художниця. Кандидат мистецтвознавства, доцент Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка.

Місце проведення:

Музей Сучасного Українського Мистецтва Корсаків

Вхід - вільний.
У Луцьку - презентація збірки поетеси та художниці Оксани Грабовської, яка відбуватиметься як музично-театральна вистава

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, презентація, музей
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
57-річний п'яний волинянин влаштував стрілянину у рідному селі
Сьогодні, 16:30
У Луцьку - презентація збірки поетеси та художниці Оксани Грабовської, яка відбуватиметься як музично-театральна вистава
Сьогодні, 16:19
«Герб нашого ворога знаходиться в кабінеті очільника єпархії. Це абсурд»: історик - про російські символи в Успенському соборі
Сьогодні, 16:00
Львів відкладає початок опалювального сезону через російські обстріли
Сьогодні, 15:39
Лікарі з Канади рятують обличчя поранених військових у Луцьку
Сьогодні, 15:07
Медіа
відео
1/8