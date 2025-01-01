У Луцьку - презентація збірки поетеси та художниці Оксани Грабовської, яка відбуватиметься як музично-театральна вистава

15 жовтня, у середу, о 18.00 відбудеться презентація збірки"БІЛЕ...". Музика. Поезія. Живопис. Звучатимуть музичні, поетичні твори авторки та експонуватиметься її живопис.Про це повідомили організатори заходу.Авторка у музичній, поетичній і художній формі створила сюжети, які сприймаються одночасно і як наповнені чудесами легенди, і як історії з життя. Основні теми: Україна. Мова. Війна. Пережиті емоції.Дійство проходитиме у формі музично-театральної вистави й за участі таких відомих та шанованих українських митців зі Львова:(сопрано),(фортепіано),(скрипка), акторів Національного драматичного театру імені Марії Заньковецької -таПодія відбудеться за участі ансамблю «Маски»: Володимира Заціхи (скрипка), Надії Паращук (баян), Смбата Худавердяна (фортепіано) та вокального тріо «Музи»: Ірини Багрій, Христини Цюпер, Анни Гуріної, Мирослава Милайчука (читець).Авторка – Оксана Грабовська. Піаністка, композиторка, поетеса, художниця. Кандидат мистецтвознавства, доцент Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка.Музей Сучасного Українського Мистецтва КорсаківВхід - вільний.