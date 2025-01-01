Львів відкладає початок опалювального сезону через російські обстріли

Львів відкладає початок опалювального сезону через російські обстріли
Львів відкладає початок опалювального сезону на кілька тижнів черед обстріли Росії.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, пише Економічна правда.

"Зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів ми не можемо подати опалення. Треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно — аби взимку було тепло", - написав Садовий у Телеграм.

Він закликав львівʼян забезпечити себе альтернативними джерелами тепла й допомогти тим, хто не впорається самостійно.

Мер міста також повідомив, що з 11 жовтня Львів переходить у режим тестування. "Маємо перевірити всі наші ресурси, механізми, забезпечення й оперативність. Робимо це кожного року, але вперше одночасно по всьому місту", - зазначив Садовий.

За його словами, цими вихідними у Львові відключать світлофори від основного живлення і переведуть їх на альтернативні джерела, щоб переконатися, що у випадку блекауту вони працюватимуть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Львів, опалення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку - презентація збірки поетеси та художниці Оксани Грабовської, яка відбуватиметься як музично-театральна вистава
Сьогодні, 16:19
«Герб нашого ворога знаходиться в кабінеті очільника єпархії. Це абсурд»: історик - про російські символи в Успенському соборі
Сьогодні, 16:00
Львів відкладає початок опалювального сезону через російські обстріли
Сьогодні, 15:39
Лікарі з Канади рятують обличчя поранених військових у Луцьку
Сьогодні, 15:07
На Волині жінка вистрибнула під час руху з авто і загинула: стала відома причина
Сьогодні, 14:43
Медіа
відео
1/8