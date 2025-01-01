Львів відкладає початок опалювального сезону через російські обстріли





Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, пише



"Зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів ми не можемо подати опалення. Треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно — аби взимку було тепло", - написав Садовий у Телеграм.



Він закликав львівʼян забезпечити себе альтернативними джерелами тепла й допомогти тим, хто не впорається самостійно.



Мер міста також повідомив, що з 11 жовтня Львів переходить у режим тестування. "Маємо перевірити всі наші ресурси, механізми, забезпечення й оперативність. Робимо це кожного року, але вперше одночасно по всьому місту", - зазначив Садовий.



За його словами, цими вихідними у Львові відключать світлофори від основного живлення і переведуть їх на альтернативні джерела, щоб переконатися, що у випадку блекауту вони працюватимуть.

