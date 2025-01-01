Лікарі з Канади рятують обличчя поранених військових у Луцьку





Про це 10 жовтня повідомили у Волинській обласній клінічній лікарні, пише



Разом із хірургами з Канади до Луцька приїхали також анестезіолог і операційна медсестра.



Також команда з Канади провела майстер-клас для українських лікарів і поділилася підходами та методиками у сфері пластичної та реконструктивної хірургії.



