Лікарі з Канади рятують обличчя поранених військових у Луцьку
Сьогодні, 15:07
У Луцьк вп'яте за майже 2 роки приїхала канадська медична місія. За цей час лікарі провели 27 реконструктивних операцій обличчя та кистей рук пораненим військовослужбовцям.
Про це 10 жовтня повідомили у Волинській обласній клінічній лікарні, пише Суспільне.
Разом із хірургами з Канади до Луцька приїхали також анестезіолог і операційна медсестра.
Також команда з Канади провела майстер-клас для українських лікарів і поділилася підходами та методиками у сфері пластичної та реконструктивної хірургії.
