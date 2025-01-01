Як уродженка Луцька «змусила» голкіпера «Барселони» продовжити кар’єру

Голкіпер каталонської Барселони Войцех Щенсни зізнався, що ключову роль у відновленні професійної кар’єри відіграла його дружина Марина Лученко-Щенсна, яка народилася в Україні.

Про це пише Український футбол.

Приблизно через рік після підписання контракту з Барселоною Войцех Щенсни з часткою іронії згадав, як повернувся у професійний футбол після того, як офіційно оголосив про завершення кар'єри.

У серпні 2024 року він залишив Ювентус і повідомив, що завершує виступи на професійному рівні. Проте вже восени того ж року голкіпер несподівано опинився в Барселоні.

Влітку 2025 Щенсни продовжив угоду з каталонцями до 2027 і зізнався, що його дружина Марина Лученко-Щенсна відіграла важливу роль у його поверненні на футбольне поле.

«Від виходу на пенсію до Барселони? Це моя дружина підштовхнула мене повернутися на поле. Навіть зараз я не знаю, зробила вона це тому, що побачила велику можливість… чи тому, що не хотіла, щоб я був удома!» – сказав Щенсни.

Войцех Щенсни цього сезону відіграв три поєдинки у складі Барселони, в яких пропустив сім м’ячів та жодного разу не зберіг свої ворота «сухими».

Марина Лученко-Щенсна має українське коріння, адже вона народилася в Луцьку, а в дитинстві переїхала до Польщі, де стала відомою співачкою та актрисою.

