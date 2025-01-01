На Волині жінка вистрибнула під час руху з авто і загинула: стала відома причина





Про це



Нагадаємо, подія трапилася 31-го липня 2025 року близько 21:00 години у селі Литовеж. Пасажирка Opel під час руху авто вистрибнула з нього та потрапила під заднє колесо.



Згідно з матеріалами слідства, перебуваючи в салоні автомобіля марки «Opel» моделі «Vectra», жінка 1994 року народження мала раптовий конфлікт із водієм 1987 року народження. У результаті конфлікту вона вистрибнула з автомобіля, отримавши тілесні ушкодження, від яких померла на місці пригоди.



Слідчі кваліфікують подію не просто як самогубство, а як його наслідок, спричинений жорстким поводженням, шантажем, систематичним приниженням людської гідності або іншими діями, що сприяли вчиненню самогубства.



У зв’язку з цим, розслідування ведеться за ознаками доведення особи до самогубства (ст. 120 Кримінального кодексу України).



Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин, що призвели до цієї смертельної трагедії.

