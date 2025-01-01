На Волині під час комендантської години зупинили водійку з чужими номерами

На Волині патрульні зупинили автомобіль із номерними знаками, що йому не належали.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора на дорожній станції патрульної поліції інспектори зупинили автомобіль Audi, водійка якого рухалася містом під час дії комендантської години.Під час перевірки документів поліцейські зʼясували, що номерний знак, закріплений на автомобілі, не належить цьому транспортному засобу.Жінка також повідомила патрульним,що мала при собі належні номерні знаки та після спілкування з інспекторами закріпила їх на авто.Тож патрульні винесли на громадянку постанову за ч. 1 ст. 121-3 (Керування транспортним засобом з номерним знаком, який йому не належить) КУпАП.За порушення цих вимог передбачена адміністративна відповідальність за ч. 1 ст. 121-3 КУпАП і тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1190 гривень