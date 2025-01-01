Угорщина не стала блокувати заборону на імпорт російського зрідженого газу в ЄС
Сьогодні, 12:09
Угорщина погодилася, щоб до нового, 19-го пакета санкцій ЄС включили пункт про заборону імпорту російського зрідженого природного газу (ЗПГ).
Про це повідомив EUobserver.
Представник Будапешта на зустрічі послів країн ЄС не висловив жодних заперечень проти цього рішення, хоча раніше Угорщина послідовно домагалася для себе винятків із санкційної політики.
Таким чином, головними противниками ухвалення пакета залишаються Словаччина та Австрія.
Відень наполягає, щоб до документа включили пункт про розмороження російських активів на суму два мільярди євро — для компенсації Raiffeisen Bank International за кошти, вилучені за рішенням російського суду.
Братислава виступає проти нових обмежень, стверджуючи, що вони можуть зашкодити словацькій автомобільній промисловості, яка вже потерпає від жорсткої кліматичної політики ЄС.
Рішення Будапешта не перешкоджати запровадженню санкцій може свідчити про поступове послаблення проросійської лінії уряду Віктора Орбана, який досі блокував більшість енергетичних рішень ЄС, що зачіпали інтереси москви.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив EUobserver.
Представник Будапешта на зустрічі послів країн ЄС не висловив жодних заперечень проти цього рішення, хоча раніше Угорщина послідовно домагалася для себе винятків із санкційної політики.
Таким чином, головними противниками ухвалення пакета залишаються Словаччина та Австрія.
Відень наполягає, щоб до документа включили пункт про розмороження російських активів на суму два мільярди євро — для компенсації Raiffeisen Bank International за кошти, вилучені за рішенням російського суду.
Братислава виступає проти нових обмежень, стверджуючи, що вони можуть зашкодити словацькій автомобільній промисловості, яка вже потерпає від жорсткої кліматичної політики ЄС.
Рішення Будапешта не перешкоджати запровадженню санкцій може свідчити про поступове послаблення проросійської лінії уряду Віктора Орбана, який досі блокував більшість енергетичних рішень ЄС, що зачіпали інтереси москви.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Вражаючі фото: волинські розвідники вирушають на нічне завдання
Сьогодні, 12:30
Угорщина не стала блокувати заборону на імпорт російського зрідженого газу в ЄС
Сьогодні, 12:09
На Волині провели в останню путь Героя Руслана Романюка
Сьогодні, 11:28