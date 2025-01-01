На Волині провели в останню путь Героя Руслана Романюка

Рожищенська громада знову зібралася у скорботі – цього разу, щоб провести взахисника України. Біля пам’ятного знаку Борцям за волю та незалежність України відслужили громадську панахиду.Над площею лунали молитви, схлипування і глибоке мовчання, у якому кожен думав про своє – про біль, втрату і про війну, яка щодня забирає найкращих, повідомляє Рожищенська міськрада.Чимало людей вийшли на вулиці, аби віддати шану померлому воїну. Коридор шани, живі квіти, схилені голови.. Усі – від малого до старого – ставали на коліна, коли траурна процесія їхала вулицями Рожища.«Сьогодні ми знову стоїмо біля домовини Героя. Людини, яка не шкодувала свого здоров’я. Війна руйнує не лише міста – вона руйнує життя, забирає здоров’я, краде спокій. Але навіть у цих умовах він залишався доброю, щирою, віруючою людиною», – промовив благочинний Рожищенської округи, настоятель храму Архістратига Михаїла отецьСлова священника торкнулися кожного серця. Він нагадав, що Руслан був активним будівничим храму у своєму селі Берегове, завжди приходив на допомогу, нікому не відмовляв.Міський головависловив щирі співчуття родині та подяку Герою: «Завдяки таким, як Руслан, ми маємо змогу жити, працювати, виховувати дітей. Ми повинні пам’ятати про своїх Героїв і єднатися. Бо тільки в єдності – наша сила».Руслан Романюк народився і виріс у Рожищі, навчався тут у школі, а згодом разом із родиною переїхав у Берегове. Односельчани згадують його як доброго, спокійного, працелюбного чоловіка, який завжди приходив на допомогу.Майже два роки Руслан боронив Україну у складі 42-ї бригади, служив на Донецькому та Харківському напрямках. Двічі був поранений. Після важкого поранення в руку йому встановили металеву пластину в ділянці ключичного суглоба. Попри біль і тривале лікування, він знову повернувся на фронт - продовжив боронити країну на Куп’янському напрямку. Та війна не відпустила… Вона підірвала його здоров’я, і 7 жовтня серце захисника зупинилося.Хоча попереду було стільки планів… Рік тому він одружився з коханою жінкою. Вони мріяли про спільне майбутнє, про дім та спокій. Але доля вирішила інакше.До слова, менший брат Русланатакож боронив рідну землю. У 2014-2015 роках він був серед тих, кого нарекли «кіборгами» за героїчний захист Донецького аеропорту.Останню дорогу до рідного дому воїна встелили живими квітами. У Переспі школярі разом із наставниками стояли обабіч дороги - у руках синьо-жовті прапори, на очах сльози. Вони мовчки схиляли голови, коли повз проїжджав кортеж із тілом Героя.У рідному Береговому Руслана зустрічали рідні, друзі, побратими – з болем у серці й безмежною шаною до того, хто став на захист від ворога.Востаннє Руслана занесли до дому. Того самого дому, біля якого він любив працювати, де все пам’ятало його руки й добру усмішку. Мати Марія не відпускала домовину, торкалася її руками, ніби хотіла ще раз відчути сина – живого, рідного, свого.У Петропавлівському храмі ПЦУ, який він допомагав будувати, відслужили чин похорону. Після молитви траурна процесія рушила до сільського кладовища. Цього дня важкі, сумні хмари не сходили з неба… А коли священник закликав востаннє попрощатися з воїном, крізь сіру млу раптом прорвалося сонячне проміння. Здавалося, то сама душа Руслана прощалася з усіма – лагідно, тепло, як завжди за життя.Прапор України, яким була покрита домовина, військові урочисто передали дружині воїна Тамарі.«Від Президента України вручаю вам цей прапор як символ країни, за яку боровся ваш чоловік», – мовив майор Другого відділу Луцького РТЦК та СПТри залпи, три грудки землі, три слова: «Царство Небесне… Дякуємо… Герою слава!»Спи спокійно, Герою. Пам'ять про тебе – назавжди в серцях людей, які тебе знали й тих, кого ти захищав.Герої не вмирають. Вони живуть – у нашій вірі, у наших сльозах і в кожному промінні сонця, що проривається крізь темряву.