Громада - у скорботі: помер захисник з Волині Руслан Романюк

Рожищенська громада знову втратила свого Героя. 7 жовтня, через хворобу, помер захисник України, житель села Берегове – 46-річнийПро це повідомили у Рожищенській міськраді.Прощання з воїном відбудеться у четвер, 9 жовтня, о 12:00 біля пам’ятного знака Борцям за волю та незалежність України у місті Рожище, де відбудеться громадська панахида.Щоб односельчани могли взяти участь у спільній молитві, о 10:45 у центрі села Берегове чекатиме автобус, який доставить людей до Рожища. Після завершення панахиди траурний кортеж попрямує до рідного села Героя – до будинку, де він проживав (вул. Набережна, 67), а звідти – до храму та на місцеве кладовище.Висловлюємо співчуття рідним та близьким померлого воїна.