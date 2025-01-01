На Волині волонтери з Норвегії передали 9 авто для ЗСУ





Отримані машини волонтери повезуть для п'яти бригад та підрозділів, розповів Богдан Тимошук. Крім автомобілів, благодійники також привезли гуманітарну допомогу — речі для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.



Одне з авто — для прикордонника Сергія Музичука. Машину передали його мамі Надії. Зі слів жінки, син служить у прикордонних військах з 2012 року.



"Він був на Донецькому, Харківському напрямку, Сумському. Операція в Курську — також він там був. Зараз на Сумському напрямку виконує бойове завдання, зараз на позиції даний час несе службу. Хлопці будуть дуже раді, що їм прийде допомога", — говорить жінка.



Норвезькі волонтери приїхали на Волинь з міста Грімстад. В Україну доставили машини також трейлер-будинок на колесах.



Очолює групу Ріта Байлон Андерсон, це її 25-та поїздка.



"Я сьогодні приїхала разом з 15 іншими волонтерами, — говорить керівниця норвезької організації "Рука допомоги", — Ми розуміємо, що це потрібно робити. І я добре знаю, що якби все було навпаки і це трапилось би з нами, ви б нам точно допомагали".



Серед тих, хто отримав автомобілі — військовослужбовці кількох бригад:



225 окремий штурмовий полк

мотопіхотний батальйон

43 ОМБР

127 ОМБР

108 ТРО

