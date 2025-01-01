На Волині волонтери з Норвегії передали 9 авто для ЗСУ
Сьогодні, 22:12
У Шацькій громаді волонтери з Норвегії передали військовослужбовцям ЗСУ дев’ять автомобілів для виконання завдань на передовій.
Отримані машини волонтери повезуть для п'яти бригад та підрозділів, розповів Суспільному секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук. Крім автомобілів, благодійники також привезли гуманітарну допомогу — речі для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Одне з авто — для прикордонника Сергія Музичука. Машину передали його мамі Надії. Зі слів жінки, син служить у прикордонних військах з 2012 року.
"Він був на Донецькому, Харківському напрямку, Сумському. Операція в Курську — також він там був. Зараз на Сумському напрямку виконує бойове завдання, зараз на позиції даний час несе службу. Хлопці будуть дуже раді, що їм прийде допомога", — говорить жінка.
Норвезькі волонтери приїхали на Волинь з міста Грімстад. В Україну доставили машини також трейлер-будинок на колесах.
Очолює групу Ріта Байлон Андерсон, це її 25-та поїздка.
"Я сьогодні приїхала разом з 15 іншими волонтерами, — говорить керівниця норвезької організації "Рука допомоги", — Ми розуміємо, що це потрібно робити. І я добре знаю, що якби все було навпаки і це трапилось би з нами, ви б нам точно допомагали".
Серед тих, хто отримав автомобілі — військовослужбовці кількох бригад:
225 окремий штурмовий полк
мотопіхотний батальйон
43 ОМБР
127 ОМБР
108 ТРО
