Луцькі школи та лікарні поки що не підключатимуть до опалення





Про це у коментарі власкору Антон Безносиков.



"Наразі не було вказівок підключати школи, дитсадки і лікарні до системи опалення. 15 жовтня очікується засідання виконавчого комітету Луцької міської ради. Саме тоді може бути ухвалено рішення про початок опалювального сезону у громаді", - зазначив він.



Додамо, що за прогнозом погоди середньодобова температура повітря у Луцьку вже з наступного тижня може опуститися до позначки менше 8 градусів.

Луцькі школи, дитсадки і лікарні поки що не підключатимуть до системи опалення.Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповів речник ДКП "Луцьктепло" Антон Безносиков."Наразі не було вказівок підключати школи, дитсадки і лікарні до системи опалення. 15 жовтня очікується засідання виконавчого комітету Луцької міської ради. Саме тоді може бути ухвалено рішення про початок опалювального сезону у громаді", - зазначив він.Додамо, що за прогнозом погоди середньодобова температура повітря у Луцьку вже з наступного тижня може опуститися до позначки менше 8 градусів.

