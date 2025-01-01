Луцькі школи та лікарні поки що не підключатимуть до опалення
Сьогодні, 21:43
Луцькі школи, дитсадки і лікарні поки що не підключатимуть до системи опалення.
Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповів речник ДКП "Луцьктепло" Антон Безносиков.
"Наразі не було вказівок підключати школи, дитсадки і лікарні до системи опалення. 15 жовтня очікується засідання виконавчого комітету Луцької міської ради. Саме тоді може бути ухвалено рішення про початок опалювального сезону у громаді", - зазначив він.
Додамо, що за прогнозом погоди середньодобова температура повітря у Луцьку вже з наступного тижня може опуститися до позначки менше 8 градусів.
