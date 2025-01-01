Луцькі школи та лікарні поки що не підключатимуть до опалення

Луцькі школи та лікарні поки що не підключатимуть до опалення
Луцькі школи, дитсадки і лікарні поки що не підключатимуть до системи опалення.

Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповів речник ДКП "Луцьктепло" Антон Безносиков.

"Наразі не було вказівок підключати школи, дитсадки і лікарні до системи опалення. 15 жовтня очікується засідання виконавчого комітету Луцької міської ради. Саме тоді може бути ухвалено рішення про початок опалювального сезону у громаді", - зазначив він.

Додамо, що за прогнозом погоди середньодобова температура повітря у Луцьку вже з наступного тижня може опуститися до позначки менше 8 градусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: опалення, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанка знайшла банківську карту в маршрутці й цілий день тринькала гроші
Сьогодні, 22:45
На Волині волонтери з Норвегії передали 9 авто для ЗСУ
Сьогодні, 22:12
Луцькі школи та лікарні поки що не підключатимуть до опалення
Сьогодні, 21:43
Громада - у скорботі: помер захисник з Волині Руслан Романюк
Сьогодні, 21:15
У Поліській «Пущі» вперше помітили тарантулів: науковці говорять про кліматичні зміни
Сьогодні, 20:38
Медіа
відео
1/8