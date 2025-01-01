Лучанка знайшла банківську карту в маршрутці й цілий день тринькала гроші

У Луцьку жінка знайшла в маршрутці банківську картку «ПриватБанку» та вирішила не шукати власницю, а витратити всі кошти з рахунку. Протягом двох днів вона оплачувала покупки у магазинах та барах, використовуючи функцію безконтактної оплати.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, передає "Конкурент.Ще в червні 2025-го лучанка, знайшла банківську картку «ПриватБанку» в автобусі №9 й залишила її собі. Уже наступного дня почала активно користуватися чужими грошима.Так, у період з 2 по 3 червня вона понад 20 разів розраховувалася карткою у різних магазинах та закладах. Зокрема, оплачувала покупки у магазинах «Софія» та «Світанок» у Луцьку та селі Городище, поповнювала транспортну «Сітікард» і навіть робила кілька покупок у місцевому барі.Загалом вона встигла витратити понад 3,5 тисячі гривень. Ба більше, частину покупок робила через іншу особу, яка не здогадувалася про злочинний намір і просто допомагала «купити дещо для знайомої».Суд визнав жінку винною у привласненні офіційного документа (банківської картки) та крадіжці, вчиненій під час воєнного стану.Вона повністю визнала провину, щиро розкаялася й пообіцяла повернути кошти потерпілій. Суд врахував, що обвинувачена — мати дитини з інвалідністю, не працює й раніше не судима.В результаті їй призначили 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном 2 роки.Зауважимо, вирок ще можна оскаржити в апеляції.