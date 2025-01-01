У «Резерв+» тимчасово відключать важливі послуги: в чому причина
08 жовтня, 23:19
У застосунку "Резерв+" в ніч на 9 жовтня не будуть доступні послуги. Також там не можна буде оновити документ.
Про це повідомляє Міністерство оборони України в Telegram.
"9 жовтня з 00:00 до 06:00 у реєстрі Оберіг триватимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку "Резерв+" тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити документ", - повідомили у відомстві.
Також у Міноборони порадили чоловікам заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа, щоб він завжди був під рукою.
Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути три крапки та вибрати "Завантажити PDF".
Роботи завершаться о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Міністерство оборони України в Telegram.
"9 жовтня з 00:00 до 06:00 у реєстрі Оберіг триватимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку "Резерв+" тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити документ", - повідомили у відомстві.
Також у Міноборони порадили чоловікам заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа, щоб він завжди був під рукою.
Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути три крапки та вибрати "Завантажити PDF".
Роботи завершаться о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
9 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У «Резерв+» тимчасово відключать важливі послуги: в чому причина
08 жовтня, 23:19
На Волині волонтери з Норвегії передали 9 авто для ЗСУ
08 жовтня, 22:12
Луцькі школи та лікарні поки що не підключатимуть до опалення
08 жовтня, 21:43