Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 9 жовтня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 9 жовтня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У четвер, 9 жовтня, очікуються несильні магнітні хвилювання з К-індексом 3 (зелений рівень).
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У четвер, 9 жовтня, очікуються несильні магнітні хвилювання з К-індексом 3 (зелений рівень).
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 9 жовтня
Сьогодні, 01:30
9 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У «Резерв+» тимчасово відключать важливі послуги: в чому причина
08 жовтня, 23:19
На Волині волонтери з Норвегії передали 9 авто для ЗСУ
08 жовтня, 22:12