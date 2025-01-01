Курс валют на 9 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 9 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 9 жовтня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 9 копійок і становить 41,40 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 41,40 (+ 9 коп.)

Курс євро
1 євро — 48,13 (-4 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,32 (-/+0 коп.)

